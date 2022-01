Indemnité kilométrique : plus 10% sur le barème 2022, mais pour qui ?

INDEMNITE KILOMETRIQUE 2022. Le barème des indemnités kilométriques sera réhaussé en 2022, a annoncé mardi 25 janvier le Premier ministre Jean Castex. Mais qui est vraiment concerné ? Voici toutes les infos pratiques.

[Mis à jour le 26 janvier 2022 à 09h34] Pour contrer la hausse du prix des carburants, le gouvernement a annoncé une nouvelle mesure mardi 25 février. Jean Castex a dévoilé une modification du barème des indemnités kilométriques mis en place dans le cadre des frais réels. Ce barème sera réévalué à hauteur de 10%. Cette disposition ne concernera pas tous les Français loin de là, mais uniquement les 2,5 millions de foyers fiscaux qui profitent de la déclaration de revenus pour y appliquer leurs frais professionnels, dits "frais réels". En s'astreignant à cette (lourde et chronophage) tâche qui nécessite de conserver tous les justificatifs, ils renoncent également à la déduction forfaitaire de 10% appliquée par le fisc à tous les autres foyers fiscaux. Seront donc concernés par ce dispositif (et gagnants) uniquement les gros rouleurs qui multiplient les trajets dans le cadre de leur emploi. Ils pourraient y gagner 150 euros en moyenne sur leur déclaration d'impôt.

Pour Jean Castex, interrogé à l'Assemblée Nationale mardi 25 janvier, cette revalorisation aura néanmoins un réel effet et pourrait faire boule de neige. "Cette revalorisation a vocation également à servir de référence, et donc potentiellement à se répercuter, sur les indemnités kilométriques directement versées par les employeurs à leurs salariés qui utilisent leur véhicule personnel", a souligné le Premier ministre, écartant ainsi toute baisse de la TVA sur les carburants, demandée par certains membres de l'opposition ou par la candidate à l'élection présidentielle Anne Hidalgo. Le gouvernement a opté pour un dispositif concernant "ceux de nos concitoyens qui roulent beaucoup, c'est-à-dire ceux pour qui le véhicule est finalement un moyen de travail ou de recherche d'emploi", a expliqué Jean Castex, citant notamment ceux qui exercent en milieu rural, comme les "infirmières" ou "aides à domicile" avant de rappeler que le versement de la prime inflation, d'un montant de 100 euros, se poursuivait. Les demandeurs d'emploi, les retraités et fonctionnaires devaient la toucher cette semaine.

J'ai demandé à @BrunoLeMaire de modifier, dès cette semaine, le barème kilométrique.

Il sera réhaussé de 10 % pour mieux tenir compte de l'augmentation des prix.

Leffet sera rapide et direct, dès la déclaration des revenus de 2021 ou des bénéfices de lannée dernière. — Jean Castex (@JeanCASTEX) January 25, 2022

Le barème kilométrique s'applique aux contribuables salariés qui utilisent une voiture, une moto, un scooter ou un vélomoteur pour se rendre à leur travail, et qui décident de déduire leurs frais réels dans leur déclaration de revenus. Vous pouvez ainsi déduire sur votre déclaration de revenus ces frais réels correspondant à vos déplacements effectués. Pour rappel, en choisissant d'opter pour les frais réels, vous renoncez à l'abattement forfaitaire de 10%. Le barème permet de déterminer le montant des frais kilométriques à reporter sur le formulaire de la déclaration de revenus. Il est établi en fonction de la puissance du véhicule mais aussi du nombre de kilomètres parcourus durant l'année écoulée. Les frais déclarés doivent pouvoir être attestés par des justificatifs (factures de réparations, d'achat de pneumatiques, etc.)

Ce barème kilométrique sert à évaluer le coût d'utilisation d'un véhicule pour toute personne soumise à l'impôt sur le revenu. Sont pris en compte dans ce barème les frais d'assurance, de carburant, de pneumatiques, de réparations éventuelles... En revanche, les factures de péages, les frais de stationnement et les intérêts d'emprunt liés à l'achat du véhicule ne sont pas pris en compte dans ce barème. Les frais réels sont à indiquer dans la case 1 AK de la déclaration de revenus.

L'indemnité kilométrique est calculée en fonction de la distance parcourue entre votre domicile et votre lieu de travail mais aussi de la puissance fiscale de votre véhicule, une donnée à retrouver facilement sur votre carte grise. Vous pouvez retrouver le barème applicable aux voitures ci-dessous. Un exemple toutefois : vous avez un véhicule d'une puissance fiscale de 4CV et parcourez 10 000 kilomètres par an dans le cadre de votre travail. Dans ce cas, il vous faudra appliquer le calcul suivant (en prenant le barème 2021, celui de 2022 n'ayant pas encore été publié) : 10 000 x 0,294 (barème applicable) + 1147 euros = 4087 euros (2940+1147) d'indemnité kilométrique à retrancher à votre déclaration de revenus.

Vous trouverez ci-dessous le barème kilométrique applicables aux voitures pour l'année 2021 en attendant la publication du barème réhaussé pour 2022.

Puissance administrative jusqu'à 5 000 km de 5 001 à 20 000 km au-delà de 20 000 km Jusqu'à 3CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 euros d x 0,318 4CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 euros d x 0,352 5CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 euros d x 0,368 6CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 euros d x 0,386 à partir de 7CV d x 0,601 (d x 0,34) + 1 301 euros d x 0,405s * d = distance parcourue

A noter : si le contribuable dispose d'une voiture électrique, il bénéficie d'une majoration de 20% sur les frais de déplacement qu'il peut déduire. Une première.

Le barème kilométrique 2022 n'a pas encore été publié par le fisc. Le barème 2021 était strictement identique pour les cyclomoteurs que celui de 2020.

jusqu'à 3 000 km de 3 001 à 6 000 km au-delà de 6 000 km d x 0,272 (d x 0,064)+416 euros d x 0,147 * d = distance parcourue

Puissance administrative Jusqu'à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km 1 ou 2 CV d * 0,341 (d * 0,085) + 768 d * 0,213 3,4,5 CV d * 0,404 (d * 0,071) + 999 d * 0,237 plus de 5 CV d * 0,523 (d * 0,068) + 1365 d * 0,295

A noter : comme pour les voitures, les contribuables qui conduisent un scooter ou une moto électrique bénéficie d'une majoration de 20% sur les frais de déplacement à déduire de leurs revenus.