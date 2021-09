"Fonds de solidarité : juillet, août, septembre 2021... L'essentiel"

FONDS DE SOLIDARITE. Créé au début de la crise sanitaire, le fonds de sanitaire permet le versement d'une aide aux entreprises les plus affectées par la crise sanitaire. Il sera supprimé au 30 septembre 2021.

[Mis à jour le 06 septembre 2021 à 08h11] Depuis le mois de juin, les conditions du fonds de solidarité, créé en mars 2020, se sont fortement restreintes. Pour le mois d'août 2021, l'aide ne concerne plus que certains secteurs et représente 20% de la perte de CA. Depuis mars 2020, le fonds de solidarité a coûté 35 milliards d'euros. Deux millions d'entreprises en ont bénéficié. "Il y a eu 40 versions du fonds de solidarité", a déclaré Bruno Le Maire au micro de France Inter. L'intégralité des démarches s'effectue sur le site des impôts. A noter : le formulaire du fonds de solidarité au titre des pertes de juillet 2021 a été mis en ligne le 16 août dernier. Vous avez désormais jusqu'à ce lundi 30 septembre pour déposer votre dossier sur le site impots.gouv.fr, en vous connectant à votre espace particulier grâce à votre identifiant fiscal et votre mot de passe. A noter : vous aviez jusqu'au 31 août pour le formulaire du fonds de solidarité pour juin 2021. Qu'en est-il du mois d'août ? Le décret correspondant a bel et bien été publié ce mois-ci au Journal officiel. La date de mise en ligne du formulaire devrait donc intervenir au tout début du mois de septembre.

Au 1er octobre 2021, le dispositif des coûts fixes prendra le relais du fonds de solidarité qui sera supprimé. "Il sera ouvert à toutes les entreprises du tourisme des secteurs S1/S1bis sans condition", a fait savoir Bruno Le Maire. "Nous retirons la condition d'1 million de chiffre d'affaires pour accéder à l'aide". Objectif affiché, faire du sur-mesure et cibler les entreprises dont le chiffre d'affaires pâtit encore de la situation. A l'heure actuelle, ce dispositif bénéficie aux entreprises de secteurs bien précis. Il permet l'indemnisation des charges fixes qui ne sont pas couvertes par des recettes. Le montant dépend de l'effectif de l'entreprise : jusqu'à 90% des charges fixes non couvertes pour les entreprises de moins de 50 salariés et jusqu'à 70% pour les entreprises de plus de 50 salariés.

Les délais pour obtenir cette aide seront plus longs que ceux du fonds de solidarité, a prévenu le ministre de l'Economie. Il faudra en effet patienter quelques semaines, le temps, pour le fisc, d'examiner l'ensemble des pièces comptables fournies. "J'ai demandé à la DGFIP de me faire des propositions pour que nous puissions accélérer ces délais", a indiqué le locataire de Bercy. Pour rappel, le fonds de solidarité reste maintenu dans les territoires encore soumis à de fortes restrictions sanitaires. Certains secteurs confrontés à des difficultés structurelles, comme l'événementiel et les agences de voyage, bénéficieront de plans dédiés, a déclaré Bruno Le Maire. Une clause de revoyure est prévue début novembre 2021.

Le formulaire du fonds de solidarité a été mis en ligne le 19 juillet dernier. La date limite de dépôt du dossier d'aide du fonds de solidarité au titre des pertes de juin 2021 était fixée au 31 août 2021. L'entreprise doit avoir été créée avant le 31 janvier 2021 et avoir bénéficié de l'aide du fonds de solidarité au titre du mois d'avril ou de mai 2021. Pour rappel, le chef d'entreprise ne doit pas avoir été titulaire d'un contrat de travail ou avoir bénéficié d'une pension de retraite. En outre, l'entreprise doit se trouver dans l'une des situations suivantes :

Faire l'objet d'une fermeture administrative et accuser une perte de CA d'au moins 20%.

Appartenir à un secteur listé en S1/S1bis et accuser une perte de CA d'au moins 10%.

Quel calcul pour l'aide du fonds de solidarité de juin 2021 ?

Le calcul du montant de la subvention du fonds de solidarité dépend de la situation de l'entreprise au cours du mois de juin 2021 :

Pour une fermeture administrative sans interruption : 20% du CA de référence, dans la limite de 200 000 euros. En cas de perte de CA : 40% de la perte, dans la limite de 20% du CA de référence. Pour une entreprise située en Guyane : entre 1 500 euros et 200 000 euros.

L'aide du fonds de solidarité au titre des pertes de juillet 2021 est enfin disponible. Le formulaire a été mis en ligne sur le site des impôts le 16 août dernier. La date limite de dépôt du dossier a été fixée au 30 septembre 2021. Pour être éligible, vous devez remplir plusieurs conditions :

Avoir déjà bénéficié du fonds de solidarité au titre des pertes d'avril ou mai 2021 Faire partie des secteurs considérés comme très affectés par la crise sanitaire, listés en annexes 1 et 2 du décret 2020-371 du 30 mars 2020

Pour ces entreprises, le montant de l'aide du fonds de solidarité est égal à 30% du montant de la perte de CA dans la double limite de 20% du CA de référence et de 200 000 €. "Le premier pourcentage est appliqué sur le montant de la perte et le second pourcentage sur le CA de référence", précise-t-on sur le site des impôts.

La date de mise en ligne du formulaire du fonds de solidarité au titre des pertes du mois d'août 2021 n'a pas encore été publiée. En revanche, le décret correspondant, lui, a bien été publié au Journal officiel cet été. Les conditions restent toutes aussi restrictives que ces derniers mois estivaux :

L'entreprise doit avoir été créée avant le 31 janvier 2021 et avoir bénéficié du fonds de solidarité au titre du mois d'avril ou de mai 2021.

L'entreprise doit continuer à subir une interdiction d'accueil du public " d'au moins 21 jours en août et avoir une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 %". Dans ce cas, l'aide représente 20% du CA de référence.

et avoir une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 %". Dans ce cas, l'aide représente 20% du CA de référence. OU avoir une perte de CA d'au moins 10% et appartenir aux secteurs S1, S1bis ou commerce de détail ou réparation et maintenance navale dans certains territoires ultramarins. L'aide est égale à 20% du CA de référence. "Le taux est porté à 40% de la perte du chiffre d'affaires pour les entreprises domiciliées dans un territoire soumis à au moins 21 jours de couvre-feu ou de confinement en août dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire", explique-t-on sur le site de Bercy.

dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire", explique-t-on sur le site de Bercy. OU être une entreprise de moins de 50 salariés et accusé une perte de CA de 50%, être domicilié "dans les territoires faisant l'objet de mesures de confinement pendant au moins 10 jours au cours de la période (...). Pour août, l'aide de 1500 euros sera versée pour ces entreprises dans un territoire soumis à au moins 8 jours de confinement dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire".

Le décret correspondant n'a pas encore été publié. Néanmoins, le ministre de l'Economie a déjà donné le ton. Comme pour les pertes du mois d'août, l'aide du fonds de solidarité au titre des pertes de septembre 2021 représentera 20% du CA. Une condition d'accès au fonds de solidarité est ajoutée : un minimum de 15% de CA minimal. "Pour une raison très simple, c'est qu'il y a des effets d'aubaine", a reconnu Bruno Le Maire.

C'est le dispositif qui doit prendre le relais du fonds de solidarité au 1er octobre 2021. Opérationnelle depuis mars 2021, la prise en charge des coûts fixes s'adresse, pour l'heure, aux entreprises des secteurs S1, S1bis, dont le CA mensuel excède 1 million d'euros "ou des secteurs suivants : salles de sport indoor, thermes, parcs zoologiques et parcs à thème ; commerces de galeries commerçantes fermées ou de stations de montagne, hôtels, cafés, restaurants de montagne", sans condition de CA.

"Ce dispositif permet l'indemnisation de 90% des charges fixes non couvertes par des recettes pour les entreprises de moins de 50 salariés et de 70% pour les entreprises de plus de 50 salariés", explique-t-on sur le site du ministère de l'Economie. Pour en bénéficier, il faut justifier d'une perte de CA d'au moins 50%.

Le calcul de l'aide se fonde sur les pertes brutes d'exploitation. Voici la formule qui s'applique :

EBE = Recettes + subventions - achats consommés - consommations en provenance de tiers - charges de personnel - impôts et taxes et versements assimilés.

A noter : le ministère de l'Economie a distingué trois régimes de prise en charge des coûts fixes :

La prise en charge dite originale : pour les entreprises qui répondent aux conditions énoncées précédemment.

L'aide aux coûts fixes de saisonnalité

L'aide aux coûts fixe de groupe pour les entreprises qui auraient dépassé le plafond des 200 000 euros mensuels du fonds de solidarité.

Comment formule-t-on une demande pour le dispositif de coûts fixes ?

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Contrairement au fonds de solidarité, il faut passer par l'espace professionnel sur le site impots.gouv.fr. Il faut réunir un certain nombre de pièces comptables. Retrouvez la Foire aux questions dédiée sur le site internet du ministère.