Taux d'usure : à nouveau en hausse, quelles conséquences ?

TAUX USURE. Le taux d'usure a à nouveau augmenté dans toutes les catégories, a annoncé la Banque de France. Une bonne nouvelle ? Pas si sûr.

[Mis à jour le 3 mars 2023 à 15h28] Une hausse, encore et toujours. Ce 1er juin 2023, la Banque de France a relevé le plafond des taux d'usure, notamment ceux pour les crédits immobiliers. Cela concerne également les prêts à la consommation. Une annonce à double tranchant : d'un côté, cela permettra à davantage de particuliers de contracter un prêt auprès de leur établissement bancaire en vue de finaliser l'achat d'une résidence ou de toute autre démarche nécessitant une avance de trésorerie de la banque. En revanche, avec cette hausse des taux d'usure, le coût de ces crédits vont encore augmenter. En effet, pour s'assurer du paiement des échéances plus importantes ou plus longues, les banques augmentent leurs taux d'intérêts. De quoi faire revoir certains projets à la baisse côté emprunteurs.

Le taux d'usure est le taux maximum légal auquel un crédit peut être contracté. Il permet avant tout de protéger un emprunteur face à des taux excessifs qui pourraient lui être proposés par divers établissements de crédit. Autrement dit, il permet d'éviter des situations de surendettement grave pour un particulier, et à plus grande échelle, la déstabilisation de l'économie globale. Il joue donc un rôle de régulateur. Il s'applique aussi bien aux prêts immobiliers, qu'aux crédits à la consommation, aux découverts en compte, ou aux crédits renouvelables.

Crédits de trésorerie aux ménages et prêts pour travaux d'un montant inférieur ou égal à 75 000 euros Taux au 1er juin Prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros 21,24% Prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros 11,37% Prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros 6,55% Crédits immobiliers et prêts pour travaux d'un montant supérieur à 75 000 euros (2) Prêts à taux fixe d'une durée inférieure à 10 ans 3,99% Prêts à taux fixe d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans 4,45% Prêts à taux fixe d'une durée de 20 ans et plus 4,68% Prêts à taux variable 4,47% Prêts relais 4,67%

C'est la Banque de France qui fixe le taux d'usure. Elle se base sur les taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit augmentés d'un tiers. Les seuils varient en fonction du montant emprunté, de la durée d'emprunt et de la catégorie de prêt choisie (crédit à la consommation ou crédit renouvelable par exemple).