Déclaration pour les propriétaires : bug sur le site, la date limite repoussée

DECLARATION IMMOBILIER PROPRIETAIRES. Un bug sur le site des impôts a empêché des propriétaires d'effectuer leur nouvelle déclaration. La date limite pour le faire a été repoussée.

Visiblement, il y avait de nombreux retardataires ! Le site des impôts a connu un pic de connexions, ce lundi 31 juillet 2023. La raison : il s'agissait du dernier jour pour les propriétaires pour effectuer leur déclaration d'occupation de leur(s) bien(s). Un afflux qui a entraîné des problèmes d'accès sur les espaces personnels, empêchant nombre de propriétaires d'aller au bout de la démarche. Ainsi, devant ces difficultés, le ministère de l'Economie a annoncé octroyer un délai supplémentaire. Le formulaire pourra être rempli tout au long de la journée du mardi 1er août, jusqu'à minuit.

En 2023, chaque propriétaire (personne physique ou morale) est désormais soumise à une nouvelle obligation déclarative. Chaque bien immobilier à usage d'habitation devra être déclaré aux impôts. Cette nouvelle déclaration intervient après la suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales. L'objectif : déterminer les propriétaires encore redevables de la taxe d'habitation (résidence secondaire, logement locatif) ou de la taxe sur les logements vacants. Au total, 34 millions de propriétaires sont concernés par cette nouvelle déclaration auprès de l'administration fiscale, pour 73 millions de locaux à usage d'habitation en France.

La date limite pour déclarer vos biens à usage d'habitation est fixée au 1er août 2023 pour l'ensemble des propriétaires. Cette échéance reste la même que vous soyez un particulier, ou une entreprise.

En cas de manquement à cette nouvelle obligation déclarative auprès des impôts, ou de déclaration incomplète, une amende d'un montant forfaitaire de 150 euros par local pourra être appliquée.

Cette nouvelle déclaration sur les biens immobiliers concerne tous les propriétaires, particuliers ou entreprises, de biens immobiliers à usage d'habitation (résidence principale, résidence secondaire, bien locatif, logement vacant). Vous êtes propriétaires indivis ? Usufruitier ? Vous disposez d'une société civile immobilière (SCI) ? Vous êtes également soumis à cette obligation en 2023.

La déclaration de vos bien immobiliers à usage d'habitation est à effectuer en ligne, via le service "Gérer mes biens immobiliers", sur votre espace personnel ou professionnel du site impots.gouv.fr. Connectez vous à votre espace personnel à l'aide de votre numéro fiscal et de votre mot de passe. Rendez vous dans l'onglet "Biens immobiliers" pour déclarer chacun de vos biens immobiliers, un à un. Résidence principale, secondaire, local loué, local vacant, cave ou parking par exemple. Vous devez également indiquer à quel titre vous occupez vos logement. Si vous ne l'occupez pas vous-même, il est obligatoire d'indiquer l'identité des occupants et la période d'occupation (situation au 1er janvier 2023).

Comme pour la déclaration d'impôts, sachez que les données d'occupation sont connues de l'administration fiscale, et seront donc pré remplies. Par la suite, seul un changement de situation nécessitera une nouvelle déclaration.

Non. La déclaration ne peut se faire que le site internet des impôts. Les impôts indiquent toutefois qu'il est possible d'appeler son centre fiscal le plus proche afin d'être aidé dans la démarche en cas de difficultés.