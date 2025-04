Déclaration de revenus 2025 : voici comment bien la remplir, case par case

La déclaration de revenus désormais accessible, voici comment la remplir sans se tromper.

La déclaration de revenus est ouverte depuis le 10 avril et 40 millions de Français sont appelés à la faire. En ligne, pour la plupart, ou encore en version papier pour certains, le formulaire de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) doit être validé ou retourné aux impôts d'ici quelques semaines. Attention à la date limite qui n'est pas la même pour tous et varie selon votre lieu d'habitation.

Si le document est déjà pré-rempli grâce aux informations dont dispose l'administration fiscale, celui-ci nécessite une attention particulière. Mais grâce au prélèvement à la source et à la transmission des informations financières entre les entreprises, organismes et autres, et le fisc, cette démarche est devenue bien plus simple depuis de nombreuses années. Voici les étapes à suivre pour les principales lignes du formulaire.

Parent isolé (case T) : qui peut la cocher ?

C'est l'une des premières cases de la déclaration de revenus. Tout le monde ne doit pas la cocher. Seul un contribuable célibataire, divorcé ou séparé, vivant seul et élevant seul un ou plusieurs enfant(s), sans garde partagée, peut cocher cette case. Par exemple, une mère célibataire qui élève seule sont enfant sans garde partagée avec le père est éligible. Cela permet d'augmenter le nombre de parts déclarées aux impôts et réduire, ainsi, le montant à payer.

Demi-part supplémentaire (case L) : qui y a droit ?

En suivant, une case quasi-similaire peut être cochée : la case L. Il s'agit de l'attribution d'une demi-part supplémentaire, dans des cas spécifiques. Seuls ceux qui sont déclarés comme célibataires, divorcés, séparés ou en veuvage, doivent s'arrêter sur cette partie. La case L ne peut être cochée que par ceux remplissent qui ces conditions cumulatives :

Vivre seul au 1 er janvier 2024

janvier 2024 Et avoir élevé seul au moins un enfant durant cinq ans en vivant seul

Et que cet enfant soit aujourd'hui majeur et déclare ses impôts tout seul, ou qu'il soit décédé après 16 ans ou à cause de la cause

La différence entre la case T et la case L réside dans l'âge de l'enfant. Pour un enfant mineur élevé par un parent seul, il faut cocher la case T ; pour un enfant majeur élevé pendant 5 ans par un parent seul, il faut cocher la case L.

Enfants à charge (cases F et H) : qui doit cocher quoi ?

C'est une erreur courante dans le formulaire des impôts : une mauvaise déclaration de la charge des enfants. Concrètement, un couple doit déclarer ses enfants en case F puis noter les années de naissance en dessous. Pour un couple séparé dont la garde des enfants est alternée, le nombre d'enfants doit être indiqué en case H, puis les années de naissance en dessous.

Dans le cas d'une séparation où l'enfant ne vit que chez un des deux parents, celui qui en a la garde exclusive doit noter le nombre d'enfants à sa charge en case F. L'autre parent qui n'en a pas la garde ne doit rien remplir.

Salaires (case 1AJ) : quels revenus sont déclarés ? Brut ou net ?

C'est la case qui suscite le plus d'attention de la part des contribuables. La case 1AJ est en effet celle où les revenus du travail sont indiqués, donc la principale -souvent la seule- source de revenus. Mieux vaut donc ne pas se tromper. Depuis la mise en place du prélèvement à la source, le montant est automatiquement rempli. Mais mieux vaut le vérifier. Avec une question éternelle : à quoi correspond le montant indiqué ? Le salaire brut ou le salaire net ?

Aucun des deux. Il s'agit du montant "Net fiscal" indiqué tout au bas de votre bulletin de salaire. Sur la fiche de paie de décembre 2024, il est indiqué le cumul sur l'année. C'est cette somme qui est reportée en case 1AJ. Sont également ajoutées les primes de participation/intéressement, les indemnités versées par la Sécu (en cas de maladie durant l'année par exemple) ou encore les avantages en nature fournis par l'employeur.

Autres revenus imposables (1AP) : que faut-il indiquer ?

Dans cette case, ce sont les diverses allocations versées par France Travail, dont le chômage, qu'il faut indiquer. Il s'agit de l'ARE, l'AREF, l'ATA, l'ASS ou encore l'AER. Par ailleurs, les allocations de pré-retraite (FNE, pré-retraite progressive, ARPE, CATS, pré-retraite amiante ou encore pré-retraite maison) sont à noter à cet emplacement. C'est également ici que les élus locaux doivent indiquer leurs indemnités.

Pensions de retraite (1AS) : pension de base, complémentaire ou les deux ?

Ici, il s'agit bien d'indiquer l'ensemble des sommes reçues au titre des diverses pensions de retraite, qu'il s'agisse des versements de la CNAV, la Carsat, la MSA, l'Agirc-Arrco, les retraites de l'Etat, la CNRACL ou tout autre caisse de retraite. Il faut également indiquer les sommes débloquées au cours de l'année depuis un Plan d'épargne retraite.

Pensions alimentaires (1AO et 6GU) : qui doit déclarer quoi ?

En cas de séparation des parents, une pension peut être versée par l'un des deux à la personne qui assume la charge exclusive (sans garde alternée) de l'enfant mineur et qui le déclare seule auprès des impôts,. Cette pension alimentaire doit être indiquée sur la déclaration de revenus par le parent qui la perçoit en case 1AO et par celui qui la verse en case 6GU.

Revenus fonciers (4BE et 4BA) : la case des locations non-meublées

Cette partie de la déclaration de revenus concerne les contribuables qui possèdent des biens immobiliers en location non-meublée uniquement. Pour la location meublée, il s'agit d'une autre case (lire plus bas).

Pour déclarer les loyers perçus d'une location non-meublée, deux dispositifs s'offrent aux bailleurs. Tout d'abord, le micro-foncier (4BE). Dans ce cas, il suffit de noter dans la case la totalité des loyers perçus au cours de l'année. Un abattement de 30% sera automatiquement fait par l'administration et le propriétaire ne sera imposé que sur 70% des loyers.

Le second cas qui existe est le régime réel (4BA). Il peut être choisi par le propriétaire à sa guise. Dans cette situation, le contribuable estime qu'il a dépensé, au cours de l'année, plus de 30% des loyers dans diverses charges. Ainsi, il est autorisé à déduire précisément toutes les charges. Le revenu imposable (déduit des charges donc) doit être indiqué en case 4BA.

Attention, ce dispositif du régime réel s'applique automatiquement au-delà de 15 000 euros de revenus, avant déduction des charges.

Locations meublées (5ND et 5NA) : quelle case choisir ?

Comme précédemment, le loueur d'un bien meublé dispose de deux options pour déclarer aux impôts ses loyers perçus. Tout d'abord, le régime "micro-BIC", le plus simple : il suffit d'indiquer le total des loyers dans la case 5ND. Un abattement de 50% sera automatiquement appliqué et le bailleur sera donc imposé sur les 50% restants.

Il peut également choisir le régime réel et déduire davantage de charges s'il estime qu'il a dépensé plus de 50% des loyers dans diverses factures. Pour cela, il faut indiquer en case 5NA le montant des bénéfices perçus après déduction des charges, mais aussi remplir le formulaire n°2031-SD pour détailler les dépenses.

Frais de gardes des jeunes enfants (7GA) : attention, il ne faut pas tout déclarer

Pour les parents qui font garder leur enfant de moins de six ans au 1er janvier 2024 chez une nounou, les dépenses effectuées à ce titre doivent être déclarées aux impôts. Mais pas toutes. En effet, en case 7GA, il faut indiquer le montant sans les frais de nourriture et sans les aides perçues de la Caf (CMG) ni les aides versées par son employeur ou son comité d'entreprise.

Dons (7UD, 7UJ, 7UF, 7UH) : qui correspond à quelle case ?

Le dispositif est connu et utilisé depuis de nombreuses années : faire des dons à des associations permet de baisser le montant à payer aux impôts. Encore faut-il bien remplir sa déclaration, puisque les dons ne sont pas reportés automatiquement et que quatre lignes distinctes existent. Voici à quelles structures correspondent les cases :

7UD (organismes d'aide aux personnes en difficulté) : Restos du Cœur, Croix Rouge, Secours catholique, Secours populaire, Emmaüs, Fondation Abbé-Pierre, Action contre la Faim…

7UJ (Sauvegarde du patrimoine religieux) : Fondation du patrimoine uniquement

7UF (œuvres reconnues d'utilité publiques, œuvres d'intérêt général) : Ligue contre le Cancer, Association Française contre les Myopathies, SPA…

7UH : (dons et cotisations versées aux partis politiques) : RN, LR, Renaissance, PS, PCF, Les écologistes, LFI…

Corriger ses impôts : est-ce possible ?

Si remplir sa déclaration de revenus peut apparaître complexe et angoissant face à la crainte de commettre une erreur, rien ne sert de paniquer. Tout d'abord, les impôts répondent rapidement à toute demande d'aide, que ce soit en ligne ou par téléphone.

Par ailleurs, deux périodes de correction de sa déclaration ouvriront : de la date d'envoi du formulaire à fin juin, puis à compter de début août jusqu'à début décembre. En cas de correction spontanée, le fisc n'en tient pas rigueur, ne pénalisant pas davantage les étourdis.