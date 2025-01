Hausse des impôts : l'épargne dans le viseur de Bayrou, ce qu'il envisage pour 2025

Le chef du gouvernement pourrait défendre plusieurs hausses de la fiscalité, dont une concernerait, en partie, l'épargne de nombreux Français.

Impôts 2025, acte 2. L'heure est à nouveau aux débats du côté des sénateurs, puis des députés, sur la question de la fiscalité pour cette nouvelle année. La situation est quasi-inédite puisque les règles fiscales pour l'année en cours doivent être, normalement, votées avant le 31 décembre de l'année précédente. Cette année, faute d'accord, cela n'a pas pu être le cas en raison du vote de la censure.

Michel Barnier renversé, François Bayrou a pris sa succession. Avec pour chantier prioritaire d'établir le budget, donc les impôts, pour l'année 2025. Selon le calendrier ambitionné par le Premier ministre, les Français devraient savoir, au plus tard, début mi-mars, quelles seront les règles en vigueur. Si rien n'est encore gravé dans le marbre, des hausses d'impôts sont à prévoir, dans la continuité de ce qu'avait proposé l'ancienne équipe gouvernementale.

Une hausse de la fiscalité sur l'épargne et les billets d'avion envisagée

Le premier point -celui qui concerne le plus de Français- est celui du prélèvement forfaitaire unique, plus communément appelé PFU. Il s'agit de la taxation qui s'applique sur plusieurs opérations financières, notamment les intérêts perçus sur certaines assurances-vie, mais aussi divers livrets d'épargne, tels que le CEL ou encore le PEL. Mais ce n'est pas tout, le PFU est également payé sur les dividendes perçus. Actuellement, son taux est à 30%. Le gouvernement et les parlementaires souhaitent le faire passer à 33%.

Autre hausse de la fiscalité qui impacterait de nombreux Français, et, là encore, pas que les plus riches : l'augmentation d'une taxe sur les billets d'avion. A l'automne, les députés avaient voté pour la quasi-quadrupler pour, par exemple, un vol en Europe en classe économique. De leur côté, les sénateurs avaient voté un "simple" doublement de la taxe. François Bayrou n'a pas encore dit quel niveau de hausse il retiendrait.

Des pistes pour faire payer plus d'impôts aux plus riches

Du côté des plus aisés, François Bayrou souhaite contraindre les Français qui déclarent, seuls, 250 000€ de revenus par an ou, en couple, 500 000€, à verser au fisc au moins 20% de leur rémunération. Actuellement, par divers mécanismes d'optimisation, il est possible pour ces très hauts revenus de baisser leur note fiscale. Le Premier ministre veut y mettre fin.

Si, lors de la déclaration d'impôts, le montant à payer ne correspond pas à 20% des revenus, alors une taxe sera appliquée pour arriver à ce niveau des 20%. Toutefois, cela ne pourrait s'appliquer que sur les revenus 2025, déclarés en 2026. Un mécanisme pour percevoir des recettes de ce dispositif dès cette année est toutefois à l'étude. L'idée de davantage taxer le patrimoine plutôt que les revenus fait aussi partie des pistes envisagées.

François Bayrou a également les grandes entreprises dans le viseur. Celles qui déclarent plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, et qui sont bénéficiaires à la fin de l'année, pourraient payer une surtaxe