Hausse des impôts : la taxe sur les musées et loisirs doublée ? Cette nouvelle piste envisagée

Dans la quête de nouvelles recettes pour 2025, l'idée de doubler une taxe sur les musées et les activités de loisirs va être soumise au vote de l'Assemblée nationale.

Actuellement, les musées, monuments historiques, parcs d'attractions (pour enfants ou ceux à sensations fortes), mini-golfs, accrobranches, kartings, escape games, laser games, boîtes de nuit et même les foires ou salons divers n'appliquent, sur leurs tarifs, qu'un taux de TVA de 10%. Or, il est proposé qu'à compter du 1 er janvier, celui-ci double et passe à 20%. Ce qui entraînerait mécaniquement une hausse du billet, laquelle n'irait pas dans la poche de la société mais bien dans celle du pays.

C'est une piste, particulièrement glissante, sur laquelle l'Assemblée nationale s'apprête à s'élancer. Tandis que les débats sur les hausses d'impôts et taxes pour 2025 doivent se tenir jusqu'à ce vendredi 25 octobre, une nouvelle idée de recette supplémentaire pour les caisses de l'Etat va être soumise au vote des députés. Elle est pour le moins inattendue et ne devrait pas manquer d'être commentée si elle est adoptée.

Dernières mises à jour

13:30 - Une réduction fiscale supprimée Fin d'un avantage fiscal pour les conseillers régionaux. Les indemnités perçues par ces élus bénéficiaient jusqu'ici d'un abattement fiscal de 7650 euros. Les députés ont décidé d'y mettre fin. Le gouvernement conservera-t-il cette décision ? Cela entrainerait donc une hausse des impôts sur les indemnités touchées par ces élus.

12:01 - Une autre taxe immobilière durcie Autre hausse fiscale adoptée par les députés : il faudra désormais rester propriétaire de sa résidence principale pendant au moins 5 ans pour ne pas avoir à payer d'impôt sur la plus-value. Jusqu'ici, six mois suffisaient. Toutefois, des exceptions sont d'ores et déjà prévues : vente pour l'achat d'une autre résidence principale, mutation professionnelle, hospitalisation de longue durée, entrée en EHPAD, décès ou séparation. Là encore, l'enjeu est de savoir si le gouvernement ajoutera cet amendement dans le texte final et l'insérera dans la loi en 2025.

11:36 - Un impôt immobilier augmenté à 30% Les députés ont adopté un amendement pour augmenter une partie de la fiscalité immobilière. Actuellement, les personnes qui vendent un terrain constructible nu, c'est-à-dire sans construction, doivent verser à l'Etat 19% de la plus-value réalisée par rapport à la valeur d'achat. Les députés ont voté pour que ce taux passe à 30% ! Le gouvernement ajoutera-t-il cette nouvelle mesure dans la loi ?

11:14 - Le prix des AirBnb en hausse de 10% ? Avant l'ouverture des débats à l'Assemblée nationale, les députés de la commission des finances ont voté pour une hausse du prix des locations AirBnb. Non pas directement, mais en créant un appliquant un impôt sur cette activité : la taxe sur la valeur ajoutée. Jusqu'ici, les loueurs n'avaient pas à payer de TVA à l'Etat. Ce dernier pourrait désormais la percevoir. Un taux de 10% de TVA pourrait être appliqué à partir du 1er janvier, si les députés et sénateurs adoptent définitivement cette mesure. Une taxe qui sera forcément répercutée sur le prix des locations.

11:05 - Les activités de loisirs bientôt plus chères à cause d'une hausse des taxes ? Alors que le gouvernement cherche de nouvelles recettes, l'idée d'une hausse de la TVA sur les activités de loisirs a été émise. Actuellement, l'Etat touche 10% sur chaque entrée. Dans quelques semaines, c'est peut-être 20% qu'il va percevoir. L'idée a été formulée par le député Philippe Juvin et va être examinée au Parlement après que de nombreux autres élus ont approuvé la proposition lors d'une première étape. Cela concernerait les "expositions, sites et installations à caractère ludique", à savoir toutes les activités précitées, mais aussi les musées, monuments et bâtiments historiques (Tour Eiffel par exemple), parcs et jardins botaniques ou encore tout type de parcs d'attractions (Disney et Astérix compris). Pour une gamme de prix variant de 10 à 50 euros, cela entrainerait une hausse des tarifs de 1 à 5€ par billet, l'augmentation de la taxe étant inéluctablement répercutée sur le prix payé par le visiteur.

23/10/24 - 16:56 - Les hausses d'impôts adoptées en force ? Le gouvernement ouvre la voie au 49.3 seulement une journée après le début de l'examen du projet de loi concernant le budget 2025. Le recours à cet outil constitutionnel a été "discuté" lors du Conseil des ministres prévu ce mercredi 23 octobre a affirmé la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, au micro de France 2. "C'est la règle, c'est une possibilité constitutionnelle qui s'offre au gouvernement. Mais ce n'est pas la volonté du Premier ministre", a ajouté la macroniste. A quoi faut-il s'attendre ? Explications dans notre article. Le budget 2025 adopté par le 49.3 ? Barnier place déjà ses pions

23/10/24 - 07:59 - L'Assemblée élargit et pérennise la surtaxe des hauts revenus Ce n'était pas ce qui était prévu, mais les députés ont décidé d'adopter un texte dans l'examen du budget qui entérine la nouvelle contribution fiscale des foyers à hauts revenus proposée par le gouvernement, mais en élargissant l'assiette de cette surtaxe. Les députés ont choisi hier soir de en place un taux minimal d'imposition de 20% pour les foyers déclarant plus de 250 000 euros de revenus annuels pour une personne seule. Le gouvernement voulait qu'il soit très clairement indiqué que cette taxe ne soit instaurée que pour trois ans, mais les amendements déposés par la gauche et le MoDem ont changé la donne : cette limite de temps a été supprimée. Sur 258 députés qui ont pris part au vote, 191 ont voté pour et 35 contre l'adoption de ce texte. Le MoDem marque sa différence avec le "socle commun" des partis du gouvernement dans l'examen de ce budget. Précisons que le gouvernement peut encore faire adopter son texte initial s'il recourt à l'article 49.3 de la Constitution.

22/10/24 - 20:11 - La principale taxe sur l'électricité doublée En marge de la présentation du budget 2025 le 10 octobre dernier, le gouvernement a confirmé que l'électricité allait baisser... mais que la fameuse TICFE allait bien augmenter. La hausse exacte ne sera décidée qu'en début d'année, mais une ligne de conduite sera suivie : "garantir une baisse d'au moins 9% du tarif réglementé de vente d'électricité à compter du 1er février 2025." Bercy planche sur une fourchette "autour de 50€/MwH", tandis qu'il est actuellement à 21€/MwH, soit plus du double, et un niveau supérieur à celui connu avant la crise énergétique.

22/10/24 - 18:27 - Plusieurs hausses de taxes sur les voitures C'est une mesure sensible : la hausse de la fiscalité sur les voitures. Le gouvernement prévoit de durcir les malus sur les voitures qui émettent le plus de CO2. Aujourd'hui à 118g de CO2/km, le seuil de déclenchement du malus sera abaissé à 113g en 2025 puis à 106g en 2026. En parallèle, le montant du malus à payer va augmenter, de 10 000 euros par an jusqu'en 2027 pour les voitures les plus polluantes. Par ailleurs, la taxe liée au poids de la voiture va aussi se déclencher plus tôt : à partir de 1500kg en 2025 contre 1600kg actuellement.

22/10/24 - 17:41 - L'impôt sur la construction d'une maison en passe d'augmenter Des députés de droite et centristes proposent d'augmenter le coût de la taxe d'aménagement. Il s'agit d'une taxe payée dès lors qu'un permis de construire est délivré, c'est-à-dire lors de la construction d'une maison, ou lors de travaux pour un abri de jardin, une extension ou encore une piscine. Ces élus souhaitent que les départements puissent percevoir davantage, en augmentant le taux de 2,5 à 3,5%. A titre d'exemple, pour une construction de 100m², le montant de la taxe payée au département pourrait passer de 1142,50 euros à 1599,50 euros, soit une hausse de 457 euros. La commission des finances a voté pour cette modification. L'Assemblée, le Sénat et le gouvernement seront-ils du même avis ?