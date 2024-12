Hausse des impôts : les pistes de Bayrou, plusieurs taxes ciblées

Le nouveau Premier ministre devrait soutenir quelques hausses d'impôts pour 2025. Voici celles qu'il pourrait retenir.

Cela semble inéluctable. Si elles n'entreront pas en vigueur au 1er janvier du fait de la censure, l'idée d'une hausses des impôts n'est pas partie avec Michel Barnier. Le nouveau Premier ministre, François Bayrou, devrait lui aussi orienter les futur débats vers une augmentation de la fiscalité. Pas sur tous les points, mais le locataire de Matignon semble déjà avoir quelques dispositifs et plusieurs taxes dans le viseur.

Officiellement, François Bayrou n'a pas encore fait de déclaration sur ses intentions fiscales. Mais depuis 42 ans qu'il est en politique (!), le septuagénaire a formulé un certain nombre de propositions, tout comme son entourage proche élu à l'Assemblée nationale, pour augmenter les impôts. Certaines idées avaient d'ailleurs passé une première étape lors des récentes discussions parlementaires. Elles pourraient donc revenir sur le devant de la scène.

Une dizaine d'impôts et taxes dans le viseur ?

Si la principale question des Français est de savoir si l'impôt sur le revenu va augmenter en 2025, la réponse n'est pas définitivement actée. Toutefois, cela ne devrait pas être le cas. Un mécanisme devrait être mis en œuvre afin que les ménages ne paient pas davantage, à revenus égaux, par rapport à leur dernière déclaration.

En revanche, parmi les pistes de recettes supplémentaires, François Bayrou pourrait reprendre des dispositions proposées -entre autres- par des élus du MoDem (son parti) et adoptées par les députés, avant que tout ne soit abandonné par la censure. Parmi elles :

Hausse de la taxe sur les sodas et produits sucrés transformés

Hausse plus importante de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires

Hausse du taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 à 33%

Hausse de la taxation sur les "superdividendes"

Mise en place d'un impôt minimum de 20% sur les plus, appliqué jusque sur les revenus de 2026

Hausse de la fiscalité sur le transmission d'entreprises (pacte Dutreil)

Assujettir la transformation de bureaux en logements à la taxe d'aménagement

Mais ce n'est pas tout. D'autres pistes pour augmenter les recettes de l'Etat sont aussi envisagées par le MoDem et ont déjà fait l'objet de débats parlementaires. François Bayrou en reprendra-t-il certaines ? On compte notamment :

L'augmentation des droits de succession sur l'assurance-vie

L'augmentation de l'imposition des plus-values de cession intragroupe

L'intégration de davantage d'éléments dans le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière

Par ailleurs, la création d'un "ISF vert" pourrait être une piste supplémentaire, même si sa mise en œuvre semble délicate au regard des forces politiques. Enfin, alors qu'il était question d'augmenter les cotisations patronales sur les bas salaires, François Bayrou s'y était montré favorable, avec la volonté de revoir le dispositif dans sa globalité.

Pas de débats avant mi-janvier

En mars, sur RTL, le Premier ministre avait déjà esquissé les contours de sa ligne directrice : "S'il y a des mesures de rééquilibrage, il faut qu'elles aillent vers ceux qui ont le plus de moyens, y compris le plus de moyens en fonction de la crise, sans casser l'image de la France qui permet d'attirer les investisseurs."

Pour l'heure, le successeur de Michel Barnier doit former un gouvernement. L'élaboration du budget ne viendra que dans un second temps et ne pourra arriver à l'Assemblée nationale, au plus tôt, que le 13 janvier prochain, date de la fin des vacances parlementaires.