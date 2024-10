Bonne nouvelle pour les propriétaires, cette annonce de Michel Barnier passée inaperçue va tout changer

Dans son discours de politique générale, où des annonces importantes sur les impôts ou les retraites ont été faites, le Premier ministre a aussi glissé une révélation sur un dispositif suivi de près par les propriétaires.

Ce n'était pas l'annonce la plus attendue ni celle qui sera la plus commentée après le discours de politique générale tenu par Michel Barnier ce mardi 1er octobre. Elle promet pourtant de changer la vie de nombreux propriétaires ou futurs acheteurs de biens immobiliers.

Alors qu'il évoquait le dossier des énergies renouvelables, après avoir vanté une "écologie des solutions", le Premier ministre est revenu sur la question épineuse de la rénovation énergétique des bâtiments. Régulièrement jugée comme indispensable pour baisser la consommation énergétique et donc agir sur les émissions et le bilan carbone de la France, la rénovation énergétique s'avère toutefois coûteuse pour de nombreux propriétaires.

Or, certains n'ont tout simplement pas le choix. Parmi les dispositifs mis en place ces dernières années, l'un d'entre eux a été particulièrement décrié. Il s'agit du Diagnostic de Performance Energétique, le DPE, qui permet de mesurer si un logement est énergivore, voire est "une passoire énergétique". Dans ce cas, c'est à dire si un logement est classé parmi les pires catégories E, F ou surtout G, les logements seront progressivement interdits à la location.

Ce devait même être le cas dès le 1er janvier 2025 pour les logements classés G, les pires "passoires énergétiques". Pour les logements classés F, le calendrier fixait à 2028 une interdiction, celle-ci débutant en 2034 en classe E. Pour rappel, les classes F et G représenteraient 4,8 millions de logements, soit 15% du parc immobilier en France selon le ministère de la Transition écologique fin 2023. Un gel des loyers de ces logements est également prévu. De quoi largement influer sur le prix d'un logement et sur son attractivité pour les acheteurs potentiels...

Ce calendrier avait déjà été critiqué, notamment pour certains logements de grandes villes difficiles à rénover, particulièrement pour les petites surfaces. Cela pourrait changer après l'annonce de Michel Barnier ce 1er octobre puisque ce dernier a évoqué un meilleur ciblage et un "accompagnement des particuliers et des entreprises notamment pour la rénovation thermique des bâtiments".

Mais surtout, il a acté un changement majeur pour le DPE. En attendant ce meilleur accompagnement, le DPE sera "simplifié" selon le Premier ministre et son "calendrier adapté". On pourrait donc assister ces prochaines semaines à une refonte totale du DPE, dont les critères parfois jugés flous avaient aussi conduit à certains abus. Peu fiable selon de nombreux experts, le DPE avait mené à des diagnostics effectués à la va-vite, imprécis voire même mensongers. Il pourrait être revu de fond en comble pour être plus précis. Et moins sévère ? Un report du calendrier sera également suivi de près par les agents immobiliers, acheteurs et vendeurs...