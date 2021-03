Plan de relance : ces mesures qui vous concernent

Présenté l'an dernier pour répondre aux effets délétères de la crise sanitaire du coronavirus sur l'économie française, le Plan de relance comporte plusieurs mesures destinées aux particuliers. Tour d'horizon.

[Mis à jour le 12 mars 2021 à 09h05] Mesures exceptionnelles de soutien à la production audiovisuelle, cinématographique, modernisation des abattoirs, plan cathédrales... Les mesures du Plan de relance français donnent le tournis, tant elles sont nombreuses. Au total, 100 milliards d'euros doivent être injectés d'ici 2022 pour soutenir la croissance, attendue à 6% en 2021. Il faut dire que l'enjeu est de taille : il s'agit de remettre la France sur pieds pour répondre aux effets catastrophiques causés par la crise du coronavirus et les restrictions sanitaires. "Mon objectif est d'accélérer le déploiement de ce plan de relance, et quelle que soit la situation sanitaire", a affirmé le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, lors d'un point presse début mars. Pour rappel, ce Plan de relance comporte trois volets majeurs, entérinés dans le projet de loi de finances ou budget 2021 : le soutien à la transition écologique, à l'investissement industriel et les aides à la formation et à l'emploi des jeunes.

Est-il pour autant définitif ? Pas si sûr, car un enjeu majeur émerge depuis le début d'année : l'épargne forcée des ménages. Ces derniers ont mis de côté 100 à 120 milliards d'euros supplémentaires d'épargne. Le patron du Medef plaide notamment pour un chèque vert pour inciter à la consommation. De son côté, le ministère de l'Economie planche sur des incitations pour flécher l'épargne des ménages vers l'investissement, mais rejette toute hausse d'impôts. Une idée défendue par plusieurs élus de gauche et économistes, qui défendent l'idée d'une taxe exceptionnelle sur les ménages les plus aisés ou sur les entreprises qui ont tiré partie de la crise, comme les géants de la distribution.

Mais en attendant, quelles sont les mesures du Plan de relance en l'état qui vont vous concerner ? Et changer votre quotidien ? Linternaute.com vous explique tout en détail.

En matière de rénovation énergétique, plusieurs mesures ont été actées comme le crédit d'impôt pour la rénovation des TPE et PME ou encore la restructuration lourde des logements sociaux - autrement dit l'amélioration des logements sociaux aussi bien sur le plan thermique que sur le plan de leur conception et leur accessibilité. Concernant les particuliers, le Plan de relance français a acté l'extension du dispositif Ma Prime Rénov'.

Créée l'an dernier, cette aide financière vise à remplacer le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE), grâce au versement d'une prime dès la fin des travaux. Depuis le 1er janvier 2021, tous les ménages, - propriétaires occupants, copropriétaires et propriétaires bailleurs - sont éligibles, quel que soit leur niveau de revenus. Au total, quatre primes distinctes ont été mises en œuvre, en fonction du niveau de ressources. Le montant de Ma Prime Rénov' dépend donc à la fois des revenus du foyer fiscal qui la demande, de la localisation du logement ainsi que de la nature des travaux engagés. Vous souhaitez en savoir davantage ? Consultez notre article dédié sans plus attendre :

Vous vous interrogez sur les autres mesures contenues dans le Plan de Relance relatives à l'écologie ? Linternaute.com vous les résume :

Le bonus écologique : il constitue une aide à l'achat pour inciter les Français à acquérir des véhicules peu polluants. Ce dispositif a été renforcé jusqu'au 30 juin 2021. Pour un taux de CO2 inférieur ou égal à 20g/Km, le bénéficiaire peut percevoir une prime allant jusqu'à 7 000 euros pour une voiture dont le prix est inférieur à 45 000 euros.

: il constitue une aide à l'achat pour inciter les Français à acquérir des véhicules peu polluants. Ce dispositif a été renforcé jusqu'au 30 juin 2021. Pour un taux de CO2 inférieur ou égal à 20g/Km, le bénéficiaire peut percevoir une prime allant jusqu'à 7 000 euros pour une voiture dont le prix est inférieur à 45 000 euros. La prime à la conversion : le dispositif a été quelque peu modifié jusqu'au 30 juin 2021. Pour rappel, il s'agit d'une prime à l'achat d'un véhicule peu polluant pour les ménages qui mettent à la casse leur vieille voiture diesel ou essence. Pour les ménages très modestes, l'aide financière peut atteindre 5 000 euros.

Le Premier ministre a récemment annoncé le déblocage de 60 millions d'euros d'aides d'urgence pour les éleveurs les plus en difficultés. Dans le détail, ces aides s'adresseront aux professionnels qui ont gagné moins de 11 000 euros en 2020, en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Régulièrement, les éleveurs dénoncent le fait qu'ils doivent vendre leurs bêtes à un prix inférieur à leurs coûts de production.

"Pour tous les éleveurs qui ont gagné moins de 11 000 euros en 2020 et qui ont subi des pertes importantes, ce qui représente 18 000 exploitations, (…) nous allons mettre en place un dispositif exceptionnel de soutien financier qui permettra de couvrir jusqu'à 80% des pertes d'exploitation", a affirmé Jean Castex. "Cela signifie une enveloppe de 60 millions (d'euros) qui va s'ajouter à l'enveloppe prévue dans le plan de relance (...) de 50 millions pour la restructuration de la filière, actions que je veux lier".

Mais que prévoit dans les faits le plan de relance présenté début septembre ? Un total de 1,2 milliard d'euros sont dédiés au secteur de l'agriculture. Si vous jetez un coup d'œil à la liste proposée par Bercy, les mesures sont nombreuses. En voici quelques exemples :

Aide aux investissements de protection face aux aléas climatiques (gel et grêle notamment)

Crédit d'impôt pour les exploitations certifiées de Haute Valeur Environnementale

Le soutien à la prise en charge des animaux abandonnés ou en fin de vie : particuliers, sachez que vous pouvez bénéficier d'une aide "à l'accessibilité aux soins vétérinaires pour les animaux de personnes démunies".

Les mesures du Plan de relance relatives au numérique s'adressent essentiellement aux entreprises. Plusieurs dispositifs d'aides à la transition sont promus, comme ceux de l'initiative France Num. Cette dernière permet notamment l'octroi d'un chèque de 500 euros "à faire valoir sur l'achat d'une prestation d'accompagnement à la transformation numérique ou sur l'achat d'une solution notamment pour vendre ou communiquer à distance avec ses clients et pour promouvoir son activité sur internet".

Imaginons que vous êtes le propriétaire d'un commerce, et souhaitez développer la vente à emporter, par le biais d'un site Internet ? Vous entrez dans ce cas de figure. Ce chèque de 500 euros s'adresse aux entreprises qui ont "fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public à partir du 30 octobre 2020, ainsi qu'aux hôtels et hébergements similaires employant moins de 11 salariés", peut-on lire sur la page dédiée. Rendez-vous à l'adresse suivante pour faire votre demande : https://cheque.francenum.gouv.fr/ecom/.

En matière d'embauche, plusieurs aides, surtout destinées aux entreprises, ont été actées dans le cadre du Plan de relance dévoilé en septembre dernier. Elles concernent tout particulièrement les jeunes actifs, qui sont chaque année 750 000 à entrer sur le marché du travail. Voici ce qui a été mis en place :

L'aide à l'embauche en apprentissage ou en contrat de professionnalisation : jusqu'à 8 000 euros pour un alternant majeur pour un contrat conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.

: jusqu'à 8 000 euros pour un alternant majeur pour un contrat conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. L'aide à l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans : jusqu'à 4 000 euros pour l'embauche d'un jeune en CDD de plus de trois mois ou CDI conclu entre le 1 er août 2020 et jusqu'au 31 mars 2021. La rémunération ne doit pas dépasser deux fois le montant du Smic.

: jusqu'à 4 000 euros pour l'embauche d'un jeune en CDD de plus de trois mois ou CDI conclu entre le 1 août 2020 et jusqu'au 31 mars 2021. La rémunération ne doit pas dépasser deux fois le montant du Smic. L'emploi franc + : mis en place en 2018, il permet le versement d'une prime à l'embauche d'un jeune résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, pour les employeurs du secteur marchand.

: mis en place en 2018, il permet le versement d'une prime à l'embauche d'un jeune résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, pour les employeurs du secteur marchand. La Garantie jeunes : il s'agit "d'un contrat d'engagements réciproques d'un an entre un jeune et une mission locale", peut-on lire sur le site du gouvernement. Elle ouvre droit à une allocation dont le montant maximal est de 497 euros. Ce dispositif s'adresse aux jeunes actifs en situation de précarité, sans soutien familial et sans emploi, âgés de 16 à 25 ans. Lire l'article Quelles sont les dispositifs d'aide en apprentissage ?

Concernant la formation, l'exécutif a apporté son soutien à plusieurs filières de formation, comme la santé et le soin. Outre ceci, Pôle emploi peut désormais octroyer un "accompagnement intensif pour dynamiser la recherche d'emploi" des demandeurs âgés de 16 à 30 ans. Les aides plus concrètes, elles, sont destinées aux entreprises (dispositif FNE-Formation pour les salariés au chômage partiel, dispositif pro-A).

A l'été 2020, dans le cadre du Plan de relance, le Premier ministre Jean Castex a annoncé une hausse des montants de l'allocation de rentrée scolaire pour la rentrée 2020, à hauteur de 100 euros supplémentaires. Pour rappel, la prime de rentrée est une aide sociale de la Caisse des allocations familiales (CAF), versée dans le courant du mois d'août en une seule fois, sous conditions de ressources. L'an dernier, les familles concernées pouvaient ainsi toucher entre 469 et 503 euros par enfant, en fonction de l'âge de celui-ci. Ces montants seront-ils conservés tels quels pour la rentrée scolaire 2021-2022 ? Rien n'a été annoncé en ce sens, pour l'instant.

Et du côté des autres pays ? Baptisé "plan de sauvetage américain", le plan de relance économique du nouveau président des Etats-Unis, Joe Biden, comprend des aides totalisant 1 900 milliards de dollars. Plusieurs mesures majeures ont été actées en faveur des particuliers. En voici les principales :