La meilleure astuce toute simple pour économiser à chaque fois au supermarché

L'inflation plombe considérablement votre budget courses ? Voici une solution simple et efficace pour faire des économies lors de votre passage en caisse, glissée par un lecteur et client astucieux...

Faire ses courses est devenu un véritable casse-tête. L'inflation se poursuit mois après mois et les chiffres sont édifiants : l'indice des prix à la consommation dans le secteur alimentaire a grimpé de plus de 10% en un an en France avec une hausse spectaculaire sur certains produits de la vie courante comme les pâtes, les huiles ou les laitages. De quoi craindre le passage en caisse et voir se profiler des fins de mois plus que compliquées...

Bonne nouvelle, il existe quelques astuces pour essayer de réduire la note ! On ne parle pas là de l'abonnement aux cartes de fidélité qui permet de grappiller quelques euros ou de l'achat en vrac (pas toujours si économique), deux petites habitudes désormais bien connues mais d'une pratique simple et efficace glissée par un lecteur du site anglais Kitchn.com.

"Avant de passer à la caisse, je jette un coup d'œil à ce qu'il y a dans mon panier. Je peux généralement retirer deux ou trois articles dont je n'ai pas vraiment besoin. Cela me fait économiser environ 10 livres (environ 11 euros) à chaque virée shopping", glisse-t-il. Cette pratique permet aussi de vous interroger sur votre consommation. N'hésitez pas à vous poser ces trois questions : ai-je besoin de ce produit ? Est-il possible de dénicher des substituts plus économiques en quelques secondes ? Ai-je craqué face à la tentation des têtes de gondoles et aux emballages attrayants ? Une astuce simple pour économiser sans effort, sans forcément tomber dans la frustration et la privation... Attention, il convient toutefois de remettre bien à leur place ces trois produits dans les rayons, ne serait-ce que par respect pour le personnel du magasin.