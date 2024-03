Ce simple geste auprès de votre banque permet d'éviter certains frais, beaucoup oublient de le faire

Chaque année, des milliers de personnes perdent de l'argent à la banque alors qu'elles auraient pu l'éviter simplement.

Ce sont ces petites lignes du contrat qu'on oublie bien souvent de lire et dont on ne se rend compte que trop tard, au moment où il faut payer. Les frais bancaires sont souvent obscurs pour les clients. Dans les grandes lignes, ceux de tenue de compte, de découvert ou encore le prix payé pour une carte sont plus ou moins connus. Mais d'autres, tout aussi élevés, passent complètement sous la vigilance des personnes, qui peuvent mettre bien des années à s'en rendre compte.

En France, environ une personne sur trois est client dans deux banques différentes. Ancien contrat conservé à la suite d'une création d'un compte-joint ailleurs, compte ouvert après avoir souscrit à un crédit ou pour hériter d'une prime (mention Bac par exemple)... Les raisons peuvent être multiples. Mais mieux vaut ne pas oublier ce compte.

Si cela peut paraître improbable d'oublier un compte bancaire, des centaines de milliers de Français sont concernés. Rien qu'en 2023, ce sont 620 000 comptes inactifs depuis 10 ans qui ont été recensés, soit autant d'années durant lesquelles les banques ont pu prélever de l'argent.

Penser que vous pouvez laisser tranquillement votre argent "dormir" afin qu'il constitue votre "poire pour la soif" financière est une erreur. En effet, au fil du temps, la cagnotte placée va... diminuer ! Et c'est la loi qui prévoit de vous faire perdre de l'argent. C'est à peine croyable mais pourtant bel et bien réel. Les banques ont le droit de prélever des frais sur les comptes… inactifs ! Pas de mouvement, pas de découvert, mais des frais de gestion : une hérésie pourtant bien légale.

Après un an d'inactivité sur votre compte courant, la banque est autorisée à prélever jusqu'à 30€ de frais, chaque année, au titre de la "gestion". Une gestion pourtant invisible puisqu'un compte est considéré inactif lorsque, en 12 mois, aucun versement ou retrait n'a été effectué et qu'aucun échange avec son conseiller bancaire n'a eu lieu.

La vigilance doit également être de mise sur vos livrets d'épargne (Livret A, LDDS, LEP, PEL…) : au bout de cinq ans sans mouvement ni manifestation auprès de sa banque, le même montant est prélevé annuellement. Ne pas toucher à son argent fait donc en perdre ! Pour éviter ces dépenses, rien de plus simple : une opération bancaire (virement, paiement), même de 1 euro, ou un petit mail à son conseiller sont suffisants. A noter que ces frais ne s'appliquent pas sur les comptes des mineurs.

Le tarif pratiqué par les banques correspond au plafond encadré par un arrêté gouvernemental, mais ne peut être supérieur à la somme disponible sur le compte. Une disposition mise en place depuis le 1er janvier 2016 alors qu'auparavant, la moyenne des frais prélevés sur les comptes inactifs était de 50 à 60€ par an et pouvaient même grimper jusqu'à 145€ au Crédit du Nord, avait relevé l'UFC-Que-Choisir à l'époque.