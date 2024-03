Gros coup de froid ce week-end : de la neige et jusqu'à 10 degrés de moins dans ces départements

Le temps printanier des derniers jours s'interrompt plus vite que prévu : de nombreux départements vont faire face à un gros coup de froid ce week-end.

Les températures ont considérablement grimpé en France la semaine dernière, se situant par endroits au-dessus des normales de saison. Malgré tout, la grisaille et la pluie perdurent dans certains départements. Pour cette semaine du 18 mars, La Chaîne météo prévoit " un temps variable" sur l'ensemble du pays. La première moitié de cette semaine s'annonce assez calme avec de la grisaille dans le nord et près de la Manche ce mardi et avec un ciel "hésitant et menaçant près des Pyrénées". Pour le premier jour du printemps ce mercredi 20 mars, La Chaîne météo prévoit une journée sèche et douce au nord mais grise au sud.

C'est à partir de jeudi que la météo devrait se détériorer. Le ciel se fera de plus en plus hésitant avant que la grisaille ne s'impose vendredi 22 mars. La Chaîne météo ne prévoit pas de pluie mais une baisse des températures importantes à partir de vendredi. Le temps devrait se dégrader davantage ce week-end du 23 et 24 mars. La Chaîne météo annonce une fin de semaine marquée par "un temps instable qui se généralisera à tout le pays".

Le site de prévisions météorologiques précise que l'indicateur thermique national sera au dessus des normales de saison jusqu'à vendredi avant de descendre drastiquement ce samedi 23 pour atteindre des températures en dessous des normales.

Pour ce samedi, La Chaîne météo prévoit le retour de la pluie sous forme de giboulées ou d'averses. "Seul un petit quart sud-est devrait rester à l'écart, mais au prix d'un mistral et d'une tramontane qui se renforceront."

La pluie n'est pas la seule à faire son retour, la neige revient également en montagne. Le site annonce de la neige "dès 1200 mètres sur l'ensemble des massifs". Côté températures, La Chaîne météo prévoit des minimales entre 4°C comme à Charleville-Mézières et 12°C à Perpignan, Marseille et Montpellier le samedi matin. Elle prévoit aussi 10° à Nice et Toulouse, 5°C à Paris, Rouen, Lille, Nantes et Limoges. Il fera 8° à Strasbourg et Bordeaux samedi matin et 6°C à Troyes, Bourges et La Rochelle. Les maximales dans l'après-midi se situeront entre 7°C toujours à Charleville-Mézières et 18°C à Marseille.

Elle ajoute que des pics "à 20°C autour de la Méditerranée" sont aussi attendus samedi comme à Nice. Il fera aussi plus doux sur la façade atlantique avec 12° à Nantes, 13°C à Bordeaux et 14° à Biarritz. Mais ailleurs, La Chaîne météo annonce 8°C comme à Lille, Rouen et Limoges. 9°C à Paris, Cherbourg, Orléans et Dijon. 10°C à Brest, Limoges et Lyon.

Pour la journée de ce dimanche 24 mars, c'est un "temps instable et frais qui s'imposera dans l'est alors qu'une amélioration se mettra en place par l'ouest". Du vent devrait aussi souffler au nord et accentuer la "sensation de fraîcheur, surtout le matin avec l'apparition de petites gelées blanches", comme le précise le site.

En ce qui concerne les températures pour ce dimanche, les minimales seront comprises entre 3°C comme à Aurillac, Montélimar, Dijon et Charleville-Mézières et 8°C, notamment le long de la Méditerranée, de Perpignan à Nice en passant par Montpellier et jusqu'à la Corse. L'après-midi, La Chaîne météo prévoit 10°C à Paris, Orléans, Brest et Lyon. Il fera 8°C à Strasbourg, Lille et Dijon et 9°C à Rouen. Le maximum sera de 17°C à Nice et il fera 15°C entre Perpignan et Marseille. Sur la façade atlantique, La Chaîne météo prévoit 12°C de Nantes à Bordeaux et 13°C à Biarritz.