Action refuse le moyen de paiement privilégié pour les cadeaux de Noël

Il n'est pas possible de payer n'importe comment ses achats dans les magasins préférés des Français.

C'est peu dire que le monde afflue dans les magasins. Le sprint final des cadeaux de Noël est lancé et les retardataires fourmillent dans les allées de boutiques, partout en France. Si certains ont en tête un achat précis à effectuer, d'autres sont à la recherche de la perle rare, notamment sur le plan financier. Trouver un cadeau qui fait plaisir et sans se ruiner : un casse-tête tous les ans pour bon nombre de Français.

Selon une étude réalisée début décembre, le budget a été fixé, pour la moitié des consommateurs, à 300€ au total. Une somme en baisse, certes, mais coquette compte-tenu du contexte économique et des difficultés çà boucler les fins de mois. Si certains peuvent arriver à ce budget, voire même le dépasser, c'est notamment car ils ne sortiront pas tout l'argent de leur compte en banque. La moitié est indolore pour leurs finances.

Chaque année, de nombreuses entreprises octroient à leurs salariés des chèques-cadeaux (différents des chèques-vacances). Huit millions de travailleurs reçoivent des carnets avec plusieurs bons de 10 ou 20€, généralement, à utiliser dans de nombreuses enseignes. En moyenne, cela représente 130€. Comme ils sont versés la plupart du temps avant les fêtes de fin d'année, ces chèques sont utilisés quasi-immédiatement.

Mais attention, il n'est pas possible de payer dans tous les magasins avec ses chèques Cadhoc ou Kadéos. Des enseignes les plus appréciées des Français sont notamment concernées. La principale est Action : les achats effectués dans le magasin préféré de l'Hexagone ne peuvent être payés avec ces chèques. Seuls les paiements en espèces, carte bancaires ou carte cadeaux Action sont acceptés par l'enseigne.

Contrairement à d'autres enseignes également très appréciées (Decathlon, Intersport, Gifi, Le Foir'fouille…), Action n'a pas établi de partenariat avec les deux sociétés éditrices de chèques-cadeaux, d'où l'impossibilité de les utiliser à la caisse. Une frustration pour de nombreux habitués de la marque. Par ailleurs, quand bien même l'enseigne propose à la vente des produits alimentaires, il n'est pas non plus possible de régler ces achats avec sa carte ticket-restaurant.