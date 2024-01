Un billet de 0 euro sera très bientôt mis en circulation pour commémorer les 80 ans de la libération de la France

Il sera disponible à partir de juillet 2024 en quantité limitée. Une opportunité unique de rendre hommage à un moment crucial de l'histoire européenne et un rappel de la valeur de la liberté et de la paix.

La numismatique, cet art de collectionner des pièces de monnaie et des billets, va bientôt s'enrichir d'un billet historique et symbolique. En effet, pour commémorer les 80 ans de la libération de la France (à partir de juin 1944), un billet spécifique de zéro euro sera mis en circulation. Cette initiative, à la fois éducative et commémorative, est prévue pour juillet 2024, marquant ainsi un moment clé de l'histoire française et européenne. Ce billet spécial, émis en 3 000 exemplaires numérotés de 000001 à 003000, représente un événement marquant : le débarquement en Normandie du 6 juin 1944, un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale. Il promet d'être un objet de collection prisé, tant pour sa valeur historique que pour sa rareté.

Les billets de 0 euro, bien que dépourvus de valeur monétaire, sont des objets de collection fabriqués avec les mêmes techniques que les vrais billets. Produits par Oberthur Fiduciaire et vendus par Euro Banknote Memory, ces billets souvenir reprennent les caractéristiques des billets de banque : filigrane, fil de sécurité, encres fiduciaires, hologramme et numéro de sécurité individuel. La seule différence réside dans le papier utilisé, légèrement différent de celui des billets fiduciaires, pour éviter toute confusion avec de véritables moyens de paiement.

Depuis leur introduction en 2015, ces billets ont connu un succès grandissant. Ils ont d'abord ciblé les sites touristiques français avant de s'étendre à plus de 2 500 motifs différents issus de 30 pays. Vendus initialement à deux euros, certains de ces billets ont vu leur valeur grimper considérablement sur le marché de la collection. Le revers des billets de 0 euro est standardisé, avec un zéro blanc suivi du signe de l'euro, mais chaque série présente des variations illustratives uniques. Ces variations, allant des monuments célèbres aux œuvres d'art, en font des objets très prisés par les collectionneurs. Par exemple, un billet erroné de 2015, le "6 oies de SARLAT", s'est vendu jusqu'à 5 euros l'unité, tandis qu'un billet de l'Arc de Triomphe de la même année a atteint des sommes significatives sur le marché secondaire.

Le billet commémoratif des 80 ans de la libération de la France s'inscrit dans cette tradition. Il s'agit d'une opportunité unique pour les collectionneurs et les passionnés d'histoire de posséder un fragment tangible du passé, tout en participant à la préservation du patrimoine. Ce billet, bien plus qu'un simple objet de collection, est un hommage à un moment crucial de l'histoire européenne et un rappel de la valeur de la liberté et de la paix.