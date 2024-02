Tous ces retraités peuvent demander un complément de retraite mais n'en ont pas été informés

Quelques centaines d'euros peuvent être perçues en plus chaque mois par d'anciens travailleurs.

1516 euros bruts. Voilà ce que touche, en moyenne, un retraité en France, selon les dernières données officielles. Un montant proche du Smic, après des dizaines d'années à travailler. Cette pension varie entre les hommes et les femmes ainsi qu'en fonction de la carrière connue par chacun et de la rémunération perçue. Chaque année, elle est revalorisée au 1er janvier (+5,3% en 2024) pour faire face à la hausse du coût de la vie.

Cependant, il est possible d'obtenir un peu plus de revenus grâce à un dispositif bien connu : la pension de réversion. Il s'agit, pour les retraités, de percevoir une partie de la retraite de leur conjoint si ce dernier est décédé. Il faut pour cela avoir été marié, le pacs et le concubinage n'ouvrant pas les droits à ce complément.

Comme pour la pension de tout retraité, la réversion se décompose en deux versements : celui de la sécurité sociale (retraite de base) et celui de la complémentaire. Contrairement à la complémentaire, la sécurité sociale n'octroie la pension de réversion qu'en fonction des revenus de la personne qui peut prétendre à la réversion. Ainsi, certains n'ont donc pas droit à ce revenu supplémentaire.

Or, cela pourrait changer cette année pour certains retraités, sans qu'ils en aient été informés. En effet, le plafond de ressources à ne pas dépasser pour pouvoir percevoir la pension de réversion a été réhaussé début 2024. Il est passé de 1953,46 euros bruts par mois à 2019,33 euros. Ainsi, si une personne qui gagnait plus que la limite de 2023 est désormais dans les clous pour diverses raisons, elle peut demander à percevoir la pension de réversion.

Les textes qui régissent son versement ne prévoient pas de date limite pour faire une demande d'obtention. Qu'importe le nombre d'années après le décès du conjoint, il est toujours possible de percevoir une partie de sa retraite. Une subtilité est toutefois à avoir en tête : si la demande est faite un an après le décès du conjoint, la sécurité sociale verse également tout ce qui aurait dû être perçu entre la date du décès et la demande de la réversion.

En moyenne, la pension de réversion représente 775 euros supplémentaires sur le montant de la retraite perçue par une femme retraitée, contre 345 euros pour un homme retraité. Cependant, ces dernières données de la Drees, publiées mi-2023, sont établies à partir de statistiques issues de 2016.