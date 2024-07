Jeter ses poubelles coûtera plus cher cette année, le nouveau montant est connu

Cette facture va discrètement augmenter pour les ménages.

Prendre son sac poubelle, le fermer et aller le jeter dans la poubelle grise installée devant chez soi. Ce geste habituel, des dizaines de millions de Français le font quotidiennement, ou presque. Pourtant, il n'est pas anodin, loin de là. Car derrière, c'est toute une mécanique pour la collecte, le traitement et l'incinération des déchets qui se met en place. Surtout, ce geste va coûter de plus en plus cher. Discrètement, mais sûrement.

Chaque année, tout le monde paie pour le ramassage des ordures ménagères. Soit directement, avec une facture dédiée envoyée par la collectivité ou les propriétaires à leurs locataires, soit indirectement pour bon nombre de ménages puisque cette dépense est encore majoritairement intégrée dans le montant de la taxe foncière. S'il n'existe pas de tarifs nationaux pour ce service (ils sont décidés localement), il est une tendance générale que personne ne pourra nier : des hausses de ses factures sont bien à venir, de deux manières différentes.

Tout d'abord, avec l'augmentation de la taxe foncière. Tous les ans, la base de calcul de cet impôt grimpe, petit à petit. En 2024, ce sera au moins 3,9% de plus. Sur ce montant, les collectivités qui gèrent la collecte et le traitement des déchets -généralement les agglomérations/communautés de communes-, ponctionnent un pourcentage, indiqué dans la colonne "Taxe ordures ménagères" de votre avis de taxe foncière.

Si le taux reste fixe d'une année sur l'autre, la hausse de la base de calcul entraîne mécaniquement une hausse de la facture payée pour les ordures ménagères. Cela peut même s'accentuer si la collectivité décide, en plus, d'augmenter la part qu'elle récupère. Un foyer qui payait 200€ pour ses poubelles en 2023 s'acquittera, a minima, de 207,80€ cette année.

Mais ce n'est pas tout. Depuis plusieurs années, le paiement du ramassage des déchets se transforme et une autre forme de facturation est en place. Elle est déjà effective auprès de plus de 6 millions de Français : payer en fonction des déchets que l'on produit. Cela s'appelle la Redevance incitative ou la Taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative.

Le principe est simple : les foyers paient un montant annuel qui comprend le ramassage illimité des poubelles jaunes, vertes et de verre. En revanche, pour la poubelle grise (tous les déchets qui ne peuvent pas être triés), seuls quelques vidages sont compris (12 dans l'année généralement). Ceux supplémentaires sont facturés en plus du forfait. Et cela peut grimper autour de 10€ à chaque fois dans certaines collectivités.

Ce dispositif est amené à s'élargir puisque l'ambition est que 25 millions de personnes (à horizon 2025 initialement) soient soumises à ce système de facturation. Mieux vaut donc trier assidument ses déchets car la poubelle grise n'est censée contenir que les ordures ménagères restantes après le tri. Si vous ne le faites pas correctement, vous allez remplir ce bac, le sortir plus souvent et, donc, payer en conséquence.