Beaucoup de parents se trompent dans leur déclaration de revenus et remplissent mal cette ligne

Une partie du formulaire des impôts n'est pas toujours évidente et il peut être tentant de ne pas la déclarer tout à fait correctement.

Pour bon nombre de contribuables, remplir la déclaration de revenus est un vrai casse-tête. Nombreuses sont les cases qu'il ne faut pas oublier et, parfois, la notice d'aide du fisc n'aide pas vraiment à y voir plus clair. Chaque année, environ un million de Français doit compléter une ligne bien spécifique du formulaire. Or, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver car les mentions ne sont pas forcément explicites et l'administration reconnaît qu'il s'agit même d'une des erreurs "les plus fréquentes" dans les déclarations.

Pour éviter de recevoir un message de la DGFiP, voire un redressement fiscal si une amende est prononcée, il est préférable de se pencher avec attention sur ce sujet : les pensions alimentaires. Près d'un million sont versées chaque année, selon l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires (Aripa). Le cas le plus commun concerne le parent qui n'a pas la garde permanente de son ou ses enfant(s) et qui verse ainsi une aide financière à l'autre parent pour contribuer financièrement aux frais du quotidien.

Donner de l'argent à son ex-partenaire qui élève les enfants permet de faire baisser le montant de ses impôts. Pour la personne qui reçoit la pension, en revanche, il faut obligatoirement la déclarer au fisc. Et s'il peut être tentant de ne rien dire à l'administration fiscale, cette dernière peut très facilement retrouver votre trace. Mieux vaut donc être transparent et cohérent avec la personne qui vous aide.

En effet, lorsqu'un contribuable verse une pension alimentaire, celui-ci doit l'inscrire dans la partie "Vos charges", section "Charges déductibles" :

En case 6GU pour le ou tous les enfants mineurs aidés

En case 6GP pour le ou tous les enfants mineurs aidés sur décision de justice avant 2006

En case 6EL et suivantes pour chaque enfant majeur

En case 6GI et suivantes pour chaque enfant majeur sur décision de justice

Surtout, il est obligatoire de cliquer sur le bouton "Détails" présent en dessous des cases citées ci-dessus afin de donner l'identité de la personne destinataire de la pension alimentaire. C'est ainsi que le fisc procède ensuite aux recoupements pour vérifier que les déclarations sont cohérentes.

De son côté, la personne qui reçoit la pension doit suivre plusieurs étapes pour la déclarer. Lorsque la page "Sélectionnez ci-dessous les rubriques que vous souhaitez faire apparaitre", il faut cocher la case "Pensions, retraites, rentes, rentes viagères à titre onéreux". Sur la page suivante, il suffit ensuite simplement de remplir la case 1AO "Pensions alimentaires perçues" avec le montant reçu au cours de l'année.

Il est à noter que dans les deux cas (donneur ou percepteur d'une pension), il faut inscrire dans votre déclaration les montants versés/perçus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023. Attention à ne pas prendre en compte le début d'année 2024.