La Sécu prive 800 000 Français d'une partie de leur allocation et cela va durer plusieurs mois

De nombreux Français se retrouvent lésés à cause d'un couac qui va mettre plusieurs mois à être réparé.

C'était la bonne nouvelle prévue pour le 1er avril dernier. Mais certains l'attendent encore. Beaucoup, même. Il y a un mois et demi, l'ensemble des prestations sociales a été augmenté de 4,6% : RSA, APL, Prime d'activité, Allocation aux adultes handicapés et autres allocations en tout genre ont été concernés. Une revalorisation attendue par les bénéficiaires face à la hausse du coût de la vie. Si tout semblait s'être passé sans encombre avec des montants augmentés automatiquement, il y a eu un trou dans la raquette. Et pas des moindres, puisqu'un peu plus de 800 000 Français sont concernés.

Comme tous les mois, le 3 avril et le 3 mai derniers, un virement est apparu sur les comptes bancaires, en provenance de la Caisse nationale d'assurance maladie. Les destinataires ? Les Françaises et les Français touchant une pension d'invalidité. Il s'agit ici des personnes travaillant à temps partiel ou ne travaillant plus du tout en raison d'une maladie. Pour compenser leur baisse ou absence d'activité professionnelle, la "Sécu" leur verse une somme mensuelle, en moyenne de 800 euros selon les dernières données publiques. Au 1er avril, tous les montants auraient dû augmenter de 4,6%, faisant ainsi gagner, en moyenne 40 euros aux personnes bénéficiant du dispositif. Mais il n'en fut rien.

Les services de l'Assurance maladie ont indiqué au site spécialisé handicap.fr, ainsi qu'au Parisien, que la revalorisation n'a pas eu lieu en raison d'un problème informatique… qui n'a toujours pas été résolu. Et qui va encore durer plusieurs mois ! "[La] contrainte technique [est] impossible à solutionner rapidement", explique la Cnam, qui annonce que la régularisation n'aura lieu que lors du versement du mois d'août, soit dans trois mois.

Que les bénéficiaires se rassurent, ils ne seront pas lésés. En effet la "Sécu" a promis de rattraper ses manquements. Le virement du 2 août prochain sera donc particulièrement élevé. Pour une personne qui touche aujourd'hui 800 euros de pension d'invalidité, la somme perçue sera de 984 euros. Ce montant comprendra la pension de base revalorisée de 4,6% (passant de 800 à 836,80 euros), ainsi que les 36,80 euros supplémentaires qui n'ont pas été versés en avril, mai, juin et juillet.

Patience donc pour les 826 000 personnes qui perçoivent une pension d'invalidité. Il s'agit pourtant d'une source de revenu essentielle pour 64% d'entre eux, soit la part de personnes invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque. A noter cependant que ce couac sur les pensions d'invalidité ne concerne que celles versées par la CNAM et non pas celles versées par des organismes complémentaires.