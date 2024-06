"135 euros d'amende pour cet équipement pourtant autorisé et très pratique l'été"

De nombreux automobilistes utilisent cet équipement sur leur voiture sans savoir qu'ils risquent une grosse amende.

Caravanes, bateaux, quads, jets-ski, vélos...il est possible de transporter énormément de choses avec une seule voiture. Mais contrairement aux valises que l'on met dans le coffre, ou sur le toit en cas de trop-plein au moment de partir en vacances, certaines charges très lourdes et encombrantes nécessitent d'être tractées derrière le véhicule. Pour réussir son coup, rien de très compliqué, l'automobiliste doit se procurer une attache-remorque qu'il fixe à l'arrière de sa voiture pour pouvoir accrocher l'objet à tracter grâce notamment à la boule d'attelage. Cet équipement est évidemment autorisé par la loi à condition de suivre certaines règles d'utilisation, comme celle de respecter un certain poids pour l'objet à tirer en fonction du poids du véhicule tracteur.

Toutefois, que vous soyez expert ou novice en matière de remorquage, il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier de faire au risque de le payer au prix fort. Vous pensez peut-être au fait de retirer la boule d'attelage après l'avoir utilisée. Si elle peut parfois causer de gros dégâts lors de manœuvres ("oups j'avais oublié qu'elle était là..."), rien n'oblige dans les faits un conducteur à la détacher après s'en être servi pour tracter une caravane ou une remorque. Le problème, c'est que la présence de la boule d'attelage à l'arrière du véhicule peut quand même déboucher sur une infraction, infraction à laquelle peu d'automobilistes ne pensent…

Placée où elle est, la boule de remorquage peut en effet gêner au moment de vouloir déchiffrer la plaque d'immatriculation. Or il est obligatoire que cette dernière soit toujours bien lisible, notamment pour que les forces de l'ordre et les radars puissent identifier correctement un véhicule en cas de mauvais comportement sur la route. Il est donc primordial de toujours vérifier la position de la boule de remorquage avant de prendre le volant. Si elle masque une partie de la plaque d'immatriculation fixée à l'arrière de la voiture, alors vous risquez une contravention que vous n'aurez sans doute pas vu venir.

Et la loi est stricte concernant les plaques d'immatriculation. Si les autorités considèrent qu'un élément cache une de ses parties et qu'elle est par conséquent illisible, cela peut être vu comme une tentative d'échapper aux radars de vitesse par exemple. La sanction est lourde : une amende de 135 euros qui peut être majorée à 750 euros si vous tarder à payer. Pensez-y cet été si jamais vous avez prévu d'emmener une partie de votre garage dans votre résidence de vacances.