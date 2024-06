Beaucoup de parents l'ont oubliée : cette facture est à payer dans quelques jours

Une échéance importante arrive pour de nombreux parents et il va falloir mettre la main à la poche.

Cantine, frais de garde, sorties scolaires, kermesse, périscolaire... La vie de parents est rythmée par des dépenses permanentes avec toujours la peur d'oublier quelque chose concernant son enfant. Difficile de tout le temps se rappeler des diverses échéances financières, sans compter qu'il ne faut pas omettre le reste au quotidien. Surtout, pour les nouveaux parents, la tête est souvent tournée uniquement vers leur progéniture et l'assimilation d'informations entraine parfois des oublis. Pourtant, une ne doit pas être oubliée ces jours-ci puisque la date limite pour s'en occuper arrive à grands pas.

Après la naissance de leur enfant, de plus en plus de Français font appel à une assistante maternelle. Un moyen de garde pour pallier le manque de places en crèches. Selon les derniers chiffres de la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (Drees), 20% des parents ont recours à cette méthode. Ainsi, comme pour une femme de ménage par exemple, ce sont eux qui rémunèrent directement la personne. Ils sont donc parents employeurs, avec les contraintes administratives que cela entraîne. Une de ces contraintes doit être réglée au mois de juin.

A l'image de tout salarié, une assistante maternelle perçoit un salaire, ainsi que des indemnités au titre des congés payés. Sauf que là, il n'y a pas de service RH pour gérer cette partie-là. C'est à vous de le faire. Et l'Urssaf est très claire sur la période à laquelle cela doit être réglé.

"Au 31 mai, on fait le point sur les congés payés avec son assistante maternelle", explique à Linternaute l'Ufnafaam (Union Fédérative Nationale des Associations de Familles d'Accueil et Assistants Maternels). A cette date, les parents qui ont recours à une nounou 46 semaines dans l'année ou moins doivent calculer le nombre de congés payés acquis par la professionnelle et, surtout, doivent payer leur dû.

En effet, lorsque l'assistante maternelle prend des congés, elle est rémunérée. Or, si le contrat passé avec elle est de 46 semaines ou moins, l'argent versé tous les mois ne correspond qu'au salaire et ne comprend pas de part pour les congés payés (contrairement à un contrat de 52 semaines).

Ainsi, la somme due au titre des "CP" doit être versée selon les modalités suivantes : soit en intégralité au moins de juin, soit lors de la principale période de congés, soit une partie à chaque période de congés. Cela dépend du contrat signé. "La plupart du temps, tout est payé en une fois en juin", explique l'Ufnafaam.

De nombreux parents doivent donc, ces jours-ci, établir le nombre de jours de congés accumulés par leur nounou pour la garde de leur enfant et calculer la somme que cela représente, avant de la payer très prochainement. Des parents se retrouvent parfois démunis devant la situation car ils n'ont pas anticipé le paiement de ces congés. Or, cela représente plusieurs centaines d'euros, qu'importe le mode de calcul choisi. L'échéance peut arriver comme une mauvaise surprise pour certains, d'autant qu'aucune aide n'est versée par l'Etat pour régler les congés payés.

Il n'est donc pas rare que des parents ne parviennent pas à régler cette somme. Dès lors, un arrangement écrit pour mettre en place un échéancier peut être trouvé avec la nounou, explique l'Ufnafaam, qui tempère : "cela doit rester exceptionnel !" Pour éviter une mauvaise surprise, l'organisme recommande à tous les parents ayant signé un contrat de 46 semaines ou moins de mettre de côté, tous les mois, 10% de la rémunération de l'assistante maternelle. Cela correspond, globalement, au montant dû pour les congés payés.