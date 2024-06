Un peu de cet ingrédient de cuisine sur les plantes suffit pour les protéger des parasites

Cet ingrédient présent dans la cuisine fait des miracles pour protéger vos plantes des parasites.

Avoir un jardin est une chance, mais quand les petites bêtes commencent à envahir les plantations, cela peut vite devenir un cauchemar. Si le jardinage est une activité plaisante, la lutte antiparasitaire constitue elle un vrai défi pour les jardiniers. Et pourtant, c'est un problème qu'il faut prendre au sérieux car les petites bêtes comme les limaces, les pucerons, les cochenilles et autres nuisibles peuvent faire des ravages sur vos plantes, fleurs et au potager. Elles empêchent les plantations de se développer, et peuvent même complètement les détruire.

Il existe bien sûr de nombreux produits vendus dans le commerce pour lutter contre ces parasites, mais bien ils contiennent tous ou presque des produits chimiques. Si vous êtes un adepte du jardinage écologique, vous vous demandez sûrement comment protéger vos plants des nuisibles de manière naturelle. La réponse peut être étonnamment simple et peu coûteuse, grâce à un ingrédient que vous avez peut être déjà dans votre cuisine : l'amidon.

L'amidon, que l'on retrouve principalement dans les pommes de terre, le maïs et le riz, est une substance naturelle et facilement accessible qui s'acheté dans le commerce sous forme de fécule de maïs (la fameuse "Maizena") ou de pomme de terre par exemple. Il peut servir de défense naturelle efficace contre de nombreux parasites ainsi que contre certains types de maladies fongiques.

© Olga - stock.adobe.com

L'amidon agit de plusieurs façons pour protéger les plantes des parasites. Premièrement, il forme une barrière physique sur les feuilles et les tiges. Lorsque les parasites entrent en contact avec cette couche d'amidon, leurs mouvements sont entravés, ce qui réduit leur capacité à se nourrir et à se reproduire. Aussi, l'amidon va perturber le système respiratoire des ravageurs, mais aussi altérer l'environnement microclimatique à la surface des plantes. En absorbant l'humidité, il rend les conditions moins favorables à la survie et à la prolifération de nombreux parasites.

Comment l'utiliser ? L'application de l'amidon est simple et peut être effectuée de différentes manières. La méthode la plus courante consiste à diluer de la fécule de maïs ou de pomme de terre dans de l'eau, puis à pulvériser ce mélange sur les plantes à l'aide d'un vaporisateur. Assurez-vous que la solution est suffisamment fine pour éviter de boucher le pulvérisateur. Une fine couche d'amidon se dépose ainsi sur les surfaces végétales, offrant une protection immédiate.

Il est recommandé d'appliquer ce spray par temps sec et de répéter cette application après une pluie, car l'eau peut laver l'amidon, diminuant ainsi son efficacité. Il est important de ne pas appliquer une couche trop épaisse d'amidon, car cela pourrait entraver la photosynthèse des plantes.