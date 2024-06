Ce détail sur votre carte bancaire peut gâcher vos vacances : il faut le vérifier avant de partir

Beaucoup de Français sont concernés par cette vérification.

L'été s'installe enfin ! Le retour du soleil commence à faire bruisser auprès de millions de Français la douce mélodie des vacances qui s'annoncent. Programmée depuis plusieurs mois ou toujours pas organisée, la coupure estivale est attendue de pied ferme. Pourtant, elle peut vite être gâchée à cause d'un détail que beaucoup de personnes oublient de vérifier avant de partir.

Préparer les vacances est souvent fastidieux : trouver un lieu, un logement, des activités et même parfois, un véhicule pour pouvoir se déplacer… Une sacrée logistique qui est aussi satisfaisante une fois bouclée qu'irritante au moment de la préparer. Et lorsque tout est prêt, il n'y a plus qu'à partir avec le risque de la douche froide en arrivant. Et on ne parle pas ici de météo !

Bien souvent, surtout à l'étranger, les vacanciers font face à une désillusion de taille : la voiture réservée pour le séjour ne peut pas être récupérée. Non, ils ne se sont pas faits arnaquer. C'est leur carte bancaire qui est en cause. Une petite inscription sur le morceau de plastique qui permet de payer empêche en effet de faire aboutir la location.

Les loueurs de voiture demandent généralement à ce que le client possède une carte de crédit et non une carte de débit pour pouvoir emprunter un véhicule. La différence est claire : une carte de crédit permet au loueur de provisionner de l'argent (notamment la caution) même si votre compte courant n'affiche pas la somme requise ; en revanche, une carte de débit n'autorise pas un paiement ou prépaiement d'un montant supérieur à l'argent disponible sur le compte courant, malgré les autorisations de découvert.

Pour savoir quel type de carte vous possédez, rien de plus simple. Sur sa carte bancaire, le mot "Crédit" ou "Débit" est inscrit sur la face avant de la carte. Mieux vaut le vérifier avant de partir car, selon l'UFC Que Choisir, la majorité des Français détient une carte de débit, donc une carte qui peut empêcher de louer un véhicule. Une solution existe toutefois si les détenteurs d'une carte de débit n'ont pas d'autre choix : souscrire à une assurance particulièrement coûteuse directement auprès du loueur.

Parmi les pays où la carte de crédit est obligatoire pour louer une voiture, les professionnels du secteur Sixt, Avis ou encore Hertz indiquent que cela concerne notamment quelques destinations estivales prisées : la Croatie, la Grèce, Malte ou encore le Portugal. En revanche, en France, en Espagne, en Italie ou encore au Royaume-Uni, les cartes de débit peuvent être acceptées dans les agences. Il est toutefois préférable de bien lire les conditions générales de location, à la rubrique "Paiement", pour éviter de passer les vacances à pied.