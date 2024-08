Ce prélèvement étonne de nombreux Français, il cache un abonnement embrassant

Plusieurs Français ont remarqué un prélèvement surprenant sur leur compte en banque.

Karen (prénom d'emprunt) semble désemparée. Sur un forum de consommateurs, elle s'inquiète d'un prélèvement douteux sur le compte en banque de son fils. Cette mère de famille n'est pas la seule. D'autres messages du même type sont facilement trouvables sur diverses plateforme. A chaque fois, le récit est le même : les internautes jurent ne pas connaître l'expéditeur et ne pas avoir fait d'achat auprès de l'entreprise mentionnée en libellé. Les sommes débitées sont souvent proches : autour de 10 à 15 euros par mois. Mais alors, qu'en est-il de ces paiements qui interpellent ?

Ces derniers mois, beaucoup de Français ont été avertis de vérifier qu'un prélèvement au nom de la SFAM n'apparaissait pas sur leur compte. Ici, le nom est tout autre : Air Média Lyon. Une dénomination qui pourrait laisser croire à une entreprise de presse dans la préfecture du Rhône. Pourtant, tous l'affirment: ils ne sont pas abonnés à un titre d'information locale. Pas philanthropes du journalisme nos témoins…

Si ces internautes s'inquiètent, il est pourtant facile de trouver l'origine de ce prélèvement. Air Média Lyon cache en réalité un site que personne ne se vante de consulter : MYM, pour "Me, You, More ("Moi, Toi, Plus")". Il s'agit d'une plateforme sur laquelle des personnes publient des photos et vidéos d'elles, quelles qu'elles soient : cuisine, sport... et (surtout) bien plus. Le site est principalement connu pour la diffusion de contenus "en petites tenues".

Mais ce n'est pas en libre accès. Pour les consulter, il faut payer. Diverses formules existent : de 4,99 à 49,99€ par mois. Un moyen d'accéder aux images, mais aussi de rémunérer les personnes qui les postent. Or, au regard du type de publications majoritairement recherché, c'est le genre de transaction sur laquelle on préfère rester discret. L'entreprise l'a donc compris en affichant un libellé différent du nom du site.

Ces prélèvements ne sont donc absolument pas frauduleux mais sont bien le fruit d'une transaction opérée et validée par le détenteur de la carte. Alors forcément, lorsque ce n'est pas fait avec la sienne, la question de l'origine du paiement est légitime. Entre 12 et 14 millions d'utilisateurs sont enregistrés sur MYM.