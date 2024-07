Toutes les pensions de retraite vont augmenter, voici les nouveaux montants prévus

Tous les retraités vont bénéficier de cette hausse à venir.

Les pensions de retraite vont bientôt être revalorisées. D'ici quelques semaines, environ 15 millions de retraités percevront un peu plus d'argent chaque mois. Ces Français retirés du monde du travail attendent de pied ferme l'annonce de la hausse à venir car, pour eux, impossible d'aller négocier le montant de sa pension. Que ce soit pour la pension de base ou la complémentaire, une chose est sûre, des augmentations auront forcément lieu.

Toutefois, il ne faut pas s'attendre à des niveaux aussi élevés que ces deux dernières années. Certains vont très probablement déchanter, mais la hausse sera quasi-marginale. Si les données définitives permettant de calculer le montant des futures pensions ne sont pas encore connues, les indicateurs sur les six premiers mois de l'année sont suffisamment pertinents pour connaître la tendance globale.

En premier, ce sont les 13 millions de retraités percevant une pension de l'Agirc-Arco qui vont bénéficier d'une revalorisation. Comme tous les ans, la caisse de retraite complémentaire du privé prévoit d'indexer les pensions sur l'inflation… ou presque. En effet, depuis l'an dernier, il est retiré 0,4 point à l'évolution de l'indice des prix (hors tabac) connu entre octobre de l'année précédente et septembre de l'année en cours.

A ce stade, l'inflation est de l'ordre de 2%, selon les dernières données de l'Insee, publiées début juin. En appliquant la formule de calcul désormais en vigueur, les pensions de retraites complémentaires de l'Agirc-Arco seraient donc revalorisées de 1,6% à l'automne. Si les chiffres peuvent encore bouger, une chose est sûre : l'échelle de revalorisation sera d'environ 2%.

Pour une personne percevant 800 euros mensuels de la caisse complémentaire, cela correspondra à une augmentation de 12 à 16 euros par mois, soit entre 144 et 192 euros de plus par an. Cette revalorisation n'arrivera pas tout de suite. Le pourcentage définitif de hausse sera décidé au mois d'octobre avec une application à compter des pensions versées début novembre.

Concernant la pension de retraite de base, l'ordre de grandeur sera similaire à celui de la complémentaire. Si la formule de calcul est plus complexe, il faut s'attendre à une augmentation d'environ 2%, à partir du 1er janvier 2025. Pour 1000 euros de pension versée par la CNAV, la MSA, le SRE, la CNRACL, le FSPOEIE, la SSI ou encore la CnavPL, le montant passera à 1020 euros, soit 240 euros supplémentaires par an. Toutefois, les pensions de base pourraient connaître un coup de pouce supplémentaire de l'Etat. La décision en reviendra au nouveau gouvernement.