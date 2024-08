Ce courrier des impôts arrive pendant les vacances, mauvaise nouvelle pour 32 millions de Français

Le fisc va venir gâcher la rentrée de millions de Français.

L'été, son soleil, ses vacances, son quotidien plus tranquille… mais aussi, ses impôts ! Juillet et août sont les deux mois les plus propices à la déconnexion du train-train habituel. Pourtant, celui revient vite au galop et remet immédiatement dans le bain. La légèreté estivale va être troublée par une mauvaise nouvelle : un courrier des impôts. Alors que les grandes vacances ne seront toujours pas terminées, le fisc va envoyer un document à 32 millions de Français, soit par papier, soit directement sur leur espace personnel sur le site des impôts.

Si la dernière lettre de la Direction générale des finances publiques pouvait cacher une bonne surprise avec un remboursement des impôts, cette fois, il n'en sera rien. Aucun des destinataires de cette lettre ne pourra se réjouir en lisant les quelques lignes. Pourtant, il ne faudra pas passer à côté, même si l'objet du mail sera vague. Lorsqu'un courriel émanant de la DGFiP avec pour objet "Nouveaux documents disponibles" apparaîtra dans votre boîte e-mail, il faudra l'ouvrir : celui-ci annoncera que l'avis de taxe foncière pour l'année 2024 vous a été adressé.

Comme tous les ans, les impôts envoient la facture à la fin du mois d'août. L'administration fiscale annonce à Linternaute que celle-ci sera adressée par e-mail le 28 août 2024 ou par La Poste entre le 28 août et le 20 septembre aux propriétaires qui ne sont pas mensualisés. Cela représente 20 millions de Français, lesquels font toujours le choix de payer la note d'un seul coup.

La réception du courrier ne sera pas une injonction à payer immédiatement. Les impôts accordent un délai aux Français pour pouvoir régler leur taxe foncière. Ceux qui ne paient pas en ligne auront jusqu'au mardi 15 octobre 2024, tandis que ceux qui paient en ligne auront jusqu'au dimanche 20 octobre, à 23h59.

Pour les propriétaires qui sont mensualisés, l'avis n'arrivera que le 20 septembre par e-mail ou entre le 23 septembre et le 9 octobre par La Poste. Si la taxe foncière est en hausse, les dernières mensualités d'octobre, novembre et décembre seront augmentées afin de combler l'écart entre la taxe foncière de 2023 qui a servi de base de calcul aux mensualités et la note réelle à payer pour 2024.

Cette année, la taxe foncière va augmenter, au minimum, de 3,9% pour tous les Français. Ainsi, si vous avez payé 500 euros en 2023, la facture sera de 519,5 euros cette année. Elle grimpera à 1039 euros si vous avez payé 1000 euros l'an dernier et à 2078 euros si elle était de 2000 euros l'an passé.