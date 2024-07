Les impôts envoient un mail important en plein été, il faut le lire attentivement

Dans ce courriel, le fisc annonce une bonne ou une mauvaise nouvelle selon les destinataires.

C'est un organisme que l'on aimerait bien oublier le temps de quelques semaines. Pourtant, même au cœur de l'été, impossible d'y échapper ! Les impôts se fichent de savoir si vous êtes tranquillement installés sur votre serviette à la plage ou si vous avez déjà repris le travail : pour le fisc, l'envoi de documents importants n'attend pas. Alors, même si beaucoup de Français profitent des vacances estivales pour déconnecter, il est préférable de garder un œil sur ses mails.

Cet e-mail – c'est par ce biais que la plupart des contribuables sont informés – arrivera dans les boîtes de réception entre le mercredi 24 juillet et le vendredi 2 août 2024. Pour ne pas le manquer ou croire qu'il s'agit d'une publicité, il faut bien veiller à l'expéditeur. Celui-ci est la "Direction Générale des Finances Publiques et l'adresse d'origine du courriel est la suivante : ne-pas-repondre@dgfip.finances.gouv.fr. L'objet : "Nouveaux documents disponibles". Il ne faut donc pas laisser filer ce message.

© Maxime Gil / Linternaute

A l'intérieur, un court texte du fisc indique que "vous avez opté pour la consultation de vos documents directement dans votre espace particulier" et vous prévient que l'avis d'impôt 2024 sur les revenus 2023 est disponible dans votre espace personnel. Il ne s'agit pas d'un document informatif lambda. Il est donc préférable de bien en prendre connaissance car il contient des éléments impactant vos finances.

En effet, l'avis d'imposition indique le montant définitif que vous devez encore régler aux impôts ou, à contrario, ce que le fisc vous remboursera en cas de trop-perçu. Par ailleurs, c'est là que son précisées les dates de paiement ou de remboursement. Mieux vaut en prendre connaissance pour ne pas se faire surprendre. Ce n'est pas tout.

A la dernière page du document, il est important de lire la ligne "Taux moyen d'imposition". Le chiffre indiqué correspond au taux de prélèvement à la source qui sera appliqué sur votre salaire à compter du 1er septembre prochain. Si ce dernier est en hausse par rapport à l'an dernier, alors votre salaire net diminuera. S'il est similaire, aucun changement n'aura lieu. S'il est en baisse, votre salaire net augmentera. Il est donc recommandé de surveiller l'arrivée de ce document pour s'éviter une mauvaise surprise à la fin des vacances.

Pour les contribuables ayant gardé le format papier de l'avis d'imposition, celui-ci sera envoyé "au fil de l'eau", selon la DGFiP, entre le 24 juillet et le 29 août et n'arrivera donc que plus tard dans les boîtes aux lettres.