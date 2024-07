C'est le nouveau voyage tendance à 3 heures de Paris : les touristes abandonnent Ibiza, Tenerife ou Dubaï pour y aller

C'est la nouvelle destination dont tous les experts voyage parlent. Elle s'impose comme l'une des tendances de l'été.

Préparez-vous, votre fil Instagram ou TikTok va bientôt être envahi de photos d'eaux turquoise, de plages de sable fin ou de criques isolées ! Vos amis n'auront pourtant peut-être pas traversé le globe ou joué des coudes dans une horde de touristes à Santorin, sur les plages des Baléares, de Catalogne ou de Corse, bondées l'été... Comme de nombreux voyageurs en quête de destinations tendance et encore confidentielles, ils auront choisi un nouveau voyage tendance à 3 heures de Paris, un petit pays méditerranéen devenu la coqueluche des voyageurs en quête d'authenticité et de paysages préservés.

À seulement trois heures de Paris, une nouvelle destination émerge sur la scène du tourisme européen, rivalisant avec des lieux autrefois incontournables comme Ibiza, Ténérife, Mykonos, Antalya ou Dubaï. Avec ses paysages spectaculaires et ses prix abordables, elle attire de plus en plus de visiteurs en quête d'une expérience authentique et pour un budget accessible.

Ce pays tendance qui envahit TikTok et les recommandations des experts du voyage à petit prix, c'est l'Albanie ! Bordée par la Grèce, la Macédoine du Nord, le Kosovo ou le Monténégro, l'Albanie offre un accès direct à la mer Ionienne et à l'Adriatique, deux perles de Méditerrannée. Il présente surtout un littoral impressionnant de 450 kilomètres, avec des panoramas variés. Plages de sable fin, criques isolées, eaux cristallines... L'Albanie offre tous les traits d'une image de carte postale de la Méditerranée.

Parmi les trésors de l'Albanie, Ksamil se distingue comme une perle sur la côte Ionienne. Cette petite ville balnéaire est désormais célèbre sur les réseaux sociaux pour ses plages paradisiaques. Les visiteurs y trouvent un mélange parfait de détente et d'activités, avec des possibilités de plongée sous-marine, de snorkeling, et de visite des petites îles avoisinantes facilement accessibles par bateau. Non loin de là, la plage cachée de Gjipe offre une expérience unique avec ses eaux limpides accessibles après une randonnée à travers un canyon impressionnant. Si vous visez aussi la Grèce, Corfou s'imagine aussi à l'horizon.

L'Albanie offre aussi de belles possibilités de randonnées puisque les montagnes recouvrent 70 % de son territoire. La vallée de la rivière Valbona garantit une fraîcheur bienvenue. Seul bémol, si les prix sont très attractifs avec des tarifs figurant parmi les moins chers d'Europe, les infrastructures sont encore imparfaites dans ce petit pays de trois millions d'habitants. C'est le cas notamment du réseau routier, une donnée à prendre en compte en cas de road-trip... L'Albanie reste encore un trésor caché à vite découvrir !