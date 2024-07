Élu monument préféré des Français, ce château immense est un trésor pour tous les publics

Ce gigantesque château vous transporte au cœur du Moyen Âge, à découvrir de toute urgence !

A la découverte d'emblèmes de notre patrimoine culturel, historique ou architectural, l'émission "Le monument préféré de Français" présentée par Stéphane Bern, élit chaque année, parmi une quarantaine de monuments de nos régions de France, le préféré des Français. Si l'on ne connaît pas encore l'heureux élu de cette année, celui qui détient actuellement le titre tant convoité est un château-fort fascinant par son envergure qui nous transporte immédiatement au cœur du Moyen Âge.

D'une superficie de 35 000 m² réparti sur 7 étages, il s'agit du plus "grand château-fort d'Europe" et il se trouve en France, dans la région Grand Est. Dominant la ville de Sedan depuis son promontoire, cette forteresse médiévale qui a traversé 600 ans d'Histoire semble sortie d'un conte de fée. Ce château-fort était autrefois l'incarnation de la principauté de Sedan, lorsque la ville située aujourd'hui dans le département des Ardennes était indépendante de la France, en 1549. Cette dernière a ensuite était rattachée au royaume de France en 1642, durant la guerre de Trente Ans. Des grands noms ont défilé au château : Henri II, Vauban, Napoléon 1er, Napoléon III, et bien sûr, le maréchal Turenne, l'une des plus grandes gloires militaires de la nation, qui y est né en 1611. Unique en France, le château a le mérite de contenter tous les publics, des enfants aux grands amateurs d'histoire.

Toute l'année, il est possible de visiter librement ou avec un guide ses appartements princiers ou ses formidables remparts à travers des circuits de découverte parcourant plus de 1 000 ans d'histoire. Et pour fêter ses 600 ans cette année, des visites ludiques en famille, des expositions et colloques à la découverte des secrets qui ont façonné le château fort de Sedan sont proposées. Tout au long de l'été, les familles pourront aussi assister à des tournois de chevalerie, des concerts et des spectacles. L'immanquable son et lumière, "Sedan illuminé" est organisé gratuitement tous les jours des mois de juillet à 22h30 et d'août à 22 heures.

Rare pour un château, il est même possible de manger au sein de son restaurant gastronomique La Principauté, pour vivre, le temps d'un repas, la magie médiévale à la lueur des chandelles, et de passer quelques nuits à l'hôtel pour avoir une vue imprenable sur la ville de Sedan. Sans aucun doute, ce château médiéval est un joyau de France méconnu à visiter absolument au moins une fois dans sa vie.