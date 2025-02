Changement majeur sur le site de la Caf pour 6 millions de Français, une nouveauté va bientôt simplifier les démarches

D'ici quelques jours, la Caf va mettre en œuvre un changement très attendu.

C'est un changement salutaire pour les bénéficiaires des aides versées par la Caisse des allocations familiales, la Caf. L'organisme qui distribue, selon les conditions de ressources, des compléments financiers aux familles les plus en difficultés va instaurer un nouveau dispositif afin de faciliter les démarches. Une évolution qui s'inscrit dans le projet global de diminuer le taux de non-recours aux aides sociales.

Selon les chiffres, une personne sur trois sans revenu ne demande pas le Revenu de solidarité active (RSA), et la moitié des bénéficiaires potentiels de la prime d'activité ne la touche pas. Pour remédier à cette situation, la Caf va changer sa manière de faire et il sera plus facile de percevoir le RSA ou la prime d'activité.

Jusqu'ici, il faut, tous les trois mois, se connecter sur son espace personnel sur le site de la Caf et déclarer les revenus perçus au cours du dernier trimestre. Ce, pour pouvoir continuer de toucher les aides précitées. Pour la prime d'activité, il est donc nécessaire, à chaque fois, de ressortir son bulletin de salaire pour retrouver le montant exact. Une action simplifiée à partir du 1er mars.

En effet, sur le même modèle des impôts, la Caf va désormais préremplir automatiquement ce formulaire avec le montant net social que l'administration ou l'employeur lui aura transmis. Attention, les chiffres communiqués vont changer par rapport à ce qui est aujourd'hui en vigueur : il faudra vérifier la somme mentionnée sur le bulletin de salaire 4, 3 et 2 mois auparavant, contre 3, 2 et 1 mois avant, jusqu'ici. Ainsi, début mars, il faudra déclarer ce qui a été touché en novembre, décembre et janvier, pour bénéficier du RSA ou de la prime d'activité.

Toutefois, pré-remplissage ne signifie par versement automatique. L'allocataire devra, chaque trimestre, vérifier les sommes inscrites et les valider pour pouvoir voir l'argent être versé sur le compte. "Il faut confirmer sa déclaration sous peine de voir ses versements suspendus en attendant sa réponse", précise la Caf à Linternaute.

Débutée il y a quelques mois, dans quatre départements (Pyrénées-Atlantiques, l'Hérault, l'Aube et les Alpes-Maritimes), cette phase de test a donc été de courte durée. Toutes les Caf adopteront ce système à partir du 1er mars 2025.

Toutefois, seuls les bénéficiaires actuels des aides de la Caf seront concernés par cette mesure. Les personnes n'ayant jamais perçu d'aide ne recevront donc pas automatiquement ce formulaire leur indiquant s'ils peuvent prétendre à une prestation sociale.