Un phénomène météo étonnant touche la France cette semaine, tout le monde est concerné

La France fait face à un phénomène météo rare cette semaine, qui étonne les experts pour son implication sur les températures.

Cette deuxième moitié du mois de février est très curieuse d'un point de vue météorologique. Si la grisaille et les précipitations ont marqué le pays ces derniers jours, les experts constatent une évolution de la situation cette semaine, et notent l'existence d'un phénomène étonnant.

"Tandis qu'une puissante dépression positionnée au large de l'Atlantique entraîne une remontée d'air subtropical vers l'Espagne et le sud-ouest de la France, un anticyclone solidement ancré sur la Scandinavie canalise un air glacial vers l'Europe de l'Est", indique ainsi la Chaîne Météo. Cela crée cette semaine sur le continent européen un "contraste thermique saisissant", dont on mesure l'ampleur grâce à la carte des masses d'air généré par l'institut. A quelques centaines de kilomètres d'écart, c'est une différence de près de 45 degrés qui est constatée.

"Dans les zones sous influence océanique et subtropicale du sud-ouest de l'Europe, l'anomalie de température atteint localement +8 à +10°C au-dessus des moyennes saisonnières", explique la Chaîne Météo, qui précise qu'à l'inverse, en Europe centrale et de l'Est, "le froid s'intensifie sous l'effet d'un vent continental sec, avec des écarts de température de 15 à 20°C sous les normales".

La France se retrouve en plein milieu de ce tiraillement météo, et "oscille entre ces deux influences, avec des températures très contrastées selon les régions". Ce qui explique que le territoire hexagonal connaisse des variations de températures aussi importantes.

Du nord au sud, tout le monde est concerné : le grand écart se fait ressentir sur toute la France. La différence de température entre le sud-ouest et l'Alsace est déjà très nette ce mardi après-midi, avec 20 degrés à Biarritz, 5 degrés à Strasbourg. Qui du froid ou de la douceur va l'emporter ? "Dans les prochains jours, le redoux s'étendra progressivement à l'ensemble de la France sous l'effet d'une influence océanique de plus en plus marquée", explique l'institut météorologique, qui analyse ce phénomène avec précision.

Les températures grimpent sur l'ensemble de la France à partir de mercredi : l'après-midi, il fera entre 13 à 18°C, sauf près de la frontière luxembourgeoise où il fera un peu plus frais. Les journée de jeudi et vendredi seront marquées par un grand soleil sur la majeure partie du territoire. Les habitants de la Normandie auront moins de chance et resteront sous un ciel couvert avec même de la pluie jeudi. Ce week-end, les perturbations font leur retour avec des averses très présentes sur la France samedi, mais plus rares dimanche.