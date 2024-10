10% de plus sur la facture : toutes ces activités pour enfants visées par une forte hausse des prix

Les parents pourraient être frappés de plein fouet financièrement si la décision est validée.

Les parents vont faire grise mine. Tandis que diverses hausses ont déjà été annoncées pour 2025, une nouvelle pourrait venir prochainement s'ajouter à la liste et frapper de plein fouet leur portefeuille. Celle-ci est pour le moins inattendue et n'a pas fait de bruit, alors qu'elle commence à être en bonne voie pour être adoptée. Un nouveau coup dur si cela venait à se confirmer dans les jours à venir...

Tout au long de l'année, parents et grands-parents occupent souvent leurs enfants par des activités diverses, généralement payantes, et qui représentent déjà un certain budget. Toutes les familles ne peuvent d'ailleurs pas se permettre d'offrir des loisirs à leurs progénitures. Vous trouviez déjà les tarifs élevés ? Ce n'est pas fini. Les prix risquent de flamber à compter du 1er janvier prochain. La facture pourrait piquer.

Le mercredi après-midi, le week-end ou encore pendant les vacances scolaires, il n'est pas rare d'emmener ses enfants dans des parcs de jeux en intérieur, faire de l'accrobranche, un laser ou escape game, du paintball, du karting ou toute autre activité du genre. Cependant, ces sorties ont un certain coût, atteignant facilement la vingtaine d'euros par enfant selon l'âge. La sortie en famille peut donc vite chiffrer. Et en 2025, cela pourrait même s'envoler.

Alors que le gouvernement cherche de nouvelles recettes, l'idée d'une hausse de la TVA sur les activités de loisirs a été émise. Actuellement, l'Etat touche 10% sur chaque entrée. Dans quelques semaines, c'est peut-être 20% qu'il va percevoir. L'idée a été formulée par le député Philippe Juvin et va être examinée au Parlement après que de nombreux autres élus ont approuvé la proposition lors d'une première étape.

Cela concernerait les "expositions, sites et installations à caractère ludique", à savoir toutes les activités précitées, mais aussi les musées, monuments et bâtiments historiques (Tour Eiffel par exemple), parcs et jardins botaniques ou encore tout type de parcs d'attractions (Disneyland Paris et Parc Astérix compris). Pour une gamme de prix variant de 10 à 50 euros, cela entrainerait une hausse des tarifs de 1 à 5€ par billet, l'augmentation de la taxe étant inéluctablement répercutée sur le prix payé par le visiteur.

La proposition doit encore être soumise au vote des députés et sénateurs, ainsi qu'à l'approbation du gouvernement. Si cela pourrait permettre de générer 100 à 300 millions d'euros de recettes en plus pour l'Etat, les familles, elles, devraient réfléchir encore plus à deux fois avant d'organiser une activité du genre.