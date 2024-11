Le fisc change les règles : ces propriétaires devront payer 370 euros d'impôts en plus dès 2025

La note à régler au fisc va s'alourdir pour de nombreux Français.

C'était un paradis pour des dizaines de milliers de propriétaires. Une opportunité rêvée, presque trop belle, que beaucoup ont saisi, et restée en vigueur pendant des années. Comme si cela était une évidence. Mais d'ici peu, ce sera la fin de l'eldorado et il va falloir mettre la main à la poche. Adieu la grande mansuétude du fisc, les règles vont changer et la note va s'alourdir. Pour les personnes concernées, ce seront environ 370 euros supplémentaires à verser aux impôts dès 2025.

Cette modification va frapper environ un million de propriétaires. Si cela est, à l'évidence, un durcissement de la fiscalité pour ces ménages, il s'agit en réalité d'un simple rééquilibrage qu'il va désormais falloir ajouter aux diverses dépenses déjà incompressibles -et en hausse- inhérentes à la détention d'une maison ou d'un appartement.

Depuis de nombreuses années, les propriétaires ont développé un filon tout à fait légal pour accroître leurs revenus : la location de courte durée. L'essor d'AirBnb a contribué à cette vague, mais d'autres plateformes comme Leboncoin ou encore Abritel permettent aussi de facilement proposer son bien et d'être mis en relation avec des vacanciers, le tout avec une transaction sécurisée.

De quoi gagner plus d'argent, sans trop payer d'impôts. Jusqu'ici, seuls 50% (ou 29% pour les meublés de tourisme classés) des revenus perçus étaient soumis à la fiscalité. Désormais, ce seront 70% (ou 50% pour les meublés de tourisme classés) des gains qui seront soumis aux impôts. Une augmentation qui n'est pas anodine.

Selon le directeur d'Airbnb pour la France et la Belgique, Clément Eulry, "le revenu médian généré annuellement est de 3 900 euros bruts", avait-t-il confié à Midi Libre. Actuellement, un tel montant entraîne 920 euros d'impôt (sur la base d'un taux marginal à 30%). En 2025, le montant passera à 1290 euros, soit 370 euros supplémentaires.

La hausse de la fiscalité sur les locations de courte durée n'est pas liée aux diverses augmentations actuelles. Le projet est porté depuis le printemps 2023 par deux députés (Annaïg Le Meur -EPR- et Iñaki Echaniz -PS-) pour diminuer le nombre de locations saisonnières afin de permettre aux locaux et travailleurs de pouvoir se loger plus facilement, notamment en Bretagne, au Pays basque, sur le littoral méditerranéen ou encore en Corse. Jusqu'alors, les règles fiscales incitaient à la location courte durée. Ce durcissement permettra-t-il d'inverser la tendance ?