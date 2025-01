Une nouvelle prime versée en 2025 : tous ces salariés pourront la toucher

De nombreux salariés vont pouvoir bénéficier d'une prime nouvellement instaurée.

C'est une bonne nouvelle passée sous les radars. Une sorte de cadeau de Noël avant l'heure qui va réjouir de nombreux salariés. Prévue depuis plusieurs mois mais jamais vraiment mise en avant auprès des premiers concernés, une nouvelle prime va automatiquement être versée à des milliers de Français, à compter de 2025.

Il ne s'agit pas d'une aide attribuée par la Caisse des allocations familiales en fonction des revenus, mais bien d'un complément de salaire qui sera versé qu'importe son niveau de rémunération. Autant les employés que les dirigeants pourront en bénéficier.

Dès le 1er janvier 2025, il va désormais être obligatoire de mettre en place un "partage de la valeur" dans de nombreuses entreprises. Concrètement, si la société pour laquelle vous travaillez réalise suffisamment de bénéfices, elle devra en donner une partie à ses salariés. Jusqu'alors, l'attribution de ce type de prime était obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. En 2025 -et jusqu'en 2028 dans un premier temps-, cela sera étendu à celles comptant entre 11 et 49 employés.

Ainsi, si vous faites partie d'une entreprise de cette taille, votre patron aura l'obligation de vous verser une prime si la société a réalisé des bénéfices lors des trois dernières années (après impôts) et que cela correspond, au moins, à 1% du chiffre d'affaires. Un calcul de comptables, certes, mais dont pourrait tirer profit au 1,5 million de salariés de ce type d'entreprises. Encore faut-il qu'elles soient rentables.

Le versement pourra s'effectuer sous diverses formes : soit via le dispositif de la "prime Macron" (prime de partage de la valeur), soit par le versement d'une prime d'intéressement ou de participation, soit via un versement sur un Plan d'épargne entreprise (PEE). Dans les deux premiers cas, la somme pourra être perçue sur le salaire (mais imposée), soit bloquée sur un compte épargne (et non imposée). Dans la troisième hypothèse, l'argent sera automatiquement bloqué pour cinq ans.

Le montant de cette prime ne sera pas fixe et dépendra de votre entreprise. Selon les données du ministère du Travail et de l'Urssaf, ce sont en moyenne 935€ qui sont versés au titre de la prime Macron, 2437€ via le dispositif de l'intéressement (prime pour atteinte d'un objectif global au sein de l'entreprise, pas l'objectif individuel), 3467€ si c'est l'option de la participation qui est retenue (prime sur les bénéfices) et 1257€ dans le cadre du Plan d'épargne entreprise.

De nombreuses entreprises de 11 à 49 salariés ont déjà déployé la distribution des bénéfices : 20% des employés de ces entreprises ont reçu un complément en 2022. Désormais, toutes les structures de cette taille devront le mettre obligatoirement en place.