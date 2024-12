Le nouveau ministre de l'Economie a déjà fait une annonce qui va pénaliser tous les Français

Fraîchement nommé, le nouveau ministre de l'Economie arrive à Bercy après avoir annoncé une mauvaise nouvelle aux Français.

Les Français ne le connaissent pas mais devraient vite retenir son nom. Eric Lombard. A 66 ans, il est le nouveau ministre de l'Economie. C'est lui que François Bayrou a nommé à Bercy et qu'il a chargé de présenter un budget pour l'année à venir. Si la ligne de conduite de cet inconnu du grand public vis-à-vis d'une éventuelle hausse des impôts n'est pas encore connue, il a pourtant déjà fait une annonce qui va pénaliser tous les Français.

Celle-ci n'est pas passée inaperçue auprès de la population mais personne ne se doutait alors que celui qui avait dévoilé cette mauvaise nouvelle allait devenir, quelques semaines plus tard, le patron des Finances de l'Etat.

Jusqu'ici, Eric Lombard était patron d'une administration inconnue des Français : la Caisse des dépôts et des consignations (CDC). Certains la connaissent car c'est, par exemple, auprès de cette structure que sont déposés les montants sous séquestre dans le cadre d'une transaction immobilière. C'est aussi elle qui finance la politique de la ville et le logement social. Mais aussi, et surtout, la Caisse des dépôts est l'organisme qui gère le livret A, mais aussi le Livret de développement durable et solidaire (LDDS).

A ce titre, Eric Lombard s'était exprimé sur le futur taux du livret A, il y a quelques semaines. Bloquée à 3% depuis août 2023 et jusqu'au 31 janvier 2025, la rentabilité du placement préféré des Français va changer à partir du 1er février. Et c'est le désormais ministre qui en avait fait l'annonce. "La formule de calcul (initiale, ndlr) devrait s'appliquer et pourrait arriver au mois de février à un taux autour de 2,5%", avait-il déclaré sur Radio Classique le 31 octobre.

Le rendement du Livret A devrait donc diminuer. Cela sera confirmé autour du 15 janvier. Il en sera de même pour le LDDS, qui suit la même évolution que le Livret A. Son taux sera le même et baissera donc, aussi, autour de 2,5%.

A titre d'exemple, pour un épargnant qui détiendra en moyenne 5000€ sur son Livret A tout au long de l'année 2025, celui-ci percevra 127€ d'intérêts avec la baisse des intérêts, contre 150€ si le taux est maintenu à 3%.