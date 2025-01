C'est le patrimoine à avoir pour être riche en France : le montant est surprenant

Plus de Français qu'on ne le croit on atteint le niveau de richesse selon des données officielles.

C'est une question qui turlupine beaucoup de Français : à partir de quel moment est-on considéré comme riche ? Est-ce à la lumière du salaire et revenus ? Faut-il prendre en compte le patrimoine ? L'âge doit-il être considéré ? Quid de la composition du foyer ? Autant de questions qui font que le niveau de richesse peut dépendre de plein de facteurs et n'est pas perçu de la même manière par tout le monde.

Toutefois, de nombreux organismes se sont penchés sur la question, notamment l'Observatoire des inégalités. Pour cette institution, indépendante de tout ministère ou administration publique, la définition est simple : chaque ménage qui possède le triple du patrimoine médian est considéré comme riche. Mais quelle somme cela représente-t-il réellement et combien de Français sont concernés ?

Pour trouver les données les plus récentes sur le sujet, il faut regarder du côté de la Banque de France. La dernière publication concernant le patrimoine des Français date de février 2024, sur des chiffres recueillis entre avril et juin 2023. L'institution avait alors diffusé des éléments sur le patrimoine net des ménages, c'est-à-dire sans dettes (crédits immobiliers remboursés donc). L'étude indiquait que le montant médian (50% ont plus, 50% ont moins) était alors de 185 000€.

En rapportant cette somme à la définition de l'Observatoire des inégalités, on devient donc riche lorsque l'on détient un patrimoine de 555 000€ net, une fois les dettes apurées. Un niveau qui n'est finalement pas "si élevé" que ce que l'on pourrait croire et qui concerne, à la lecture des chiffres de la Banque de France, un peu plus de 20% de la population.

Il faut dire que, par exemple, 555 000 euros correspondent à un appartement d'environ 50/60m² à Paris, une maison de 100m² avec extérieur en région parisienne, une villa de 150 à 200m² avec piscine près de la Méditerranée ou encore un château dans la Sarthe ou le Périgord. Pour l'Observatoire des inégalités, si, une fois le crédit remboursé, vous détenez ce patrimoine, alors vous faites partie des plus riches de l'Hexagone.