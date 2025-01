Pourquoi le 16 de chaque mois est-il un jour redouté par beaucoup de Français ?

Tous les mois, un jour est particulièrement redouté par de nombreux Français, source d'angoisses et insomnies.

Il y a des jours, dans l'année, qui sont plus redoutés que d'autres. Le passage à l'heure d'hiver, le jour le plus court de l'année (solstice d'hiver), le "Blue Monday" (même si véracité est largement remise en cause), le retour au travail après les vacances… Bref, impossible d'avoir la banane tous les matins.

Si cela ne peut être qu'épisodique et réparti tout au long de l'année, il y a tout de même un autre jour qui revient avec constance. Tous les mois, beaucoup de Français redoutent une même date : celle du 16. Que l'on soit en janvier ou en septembre, en mars ou en juillet, c'est -quasiment- la même à chaque fois.

Une date issue d'une enquête menée par l'institut CSA Research pour le compte des Furets, le comparateur de banques et assurances. Elle n'est pas due au hasard. Selon les réponses données par les personnes interrogées, le 16 de chaque mois correspond, en moyenne, au jour où de nombreux comptes en banque basculent dans le rouge. A la moitié du mois, beaucoup se retrouvent donc à découvert. "C'est une réalité qui reflète une fois encore les hausses des tarifs et la baisse de pouvoir d'achat auxquels ils font face ces dernières années", relèvent Les Furets auprès de Linternaute.com.

Cette situation touche surtout les moins de 35 ans, puisque 32% des sondés de cette tranche d'âge ont indiqué être à découvert sur leur compte courant tous les mois, ou presque, le 16 également. Ce sont par ailleurs les foyers disposant de moins de 1750€ de revenus par mois qui sont les plus touchés, ainsi que les familles comptant 3 ou 4 membres.

Être à découvert n'est pas confortable, loin de là. Globalement, l'argent est une source d'angoisse pour de nombreux Français : une enquête de l'Ifop avait révélé que 44% des Français ont connu un trouble lié à leurs difficultés financières, principalement du stress et des insomnies. Une situation qui s'accentue mécaniquement avec le passage dans le rouge et le découvert bancaire, au point, pour beaucoup, de se sentir seul ou exclu. Le jour de bascule est donc redouté et appréhendé.

Pour repousser au plus tard cette date fatidique, Les Furets rappellent qu'"en faisant jouer la concurrence et en comparant les offres, on peut trouver l'offre la plus adaptée à son profil et à ses besoins et faire des économies." Près de 1500 euros d'économies annuelles peuvent être faites en moyenne par ce biais selon leurs chiffres.

D'autres Français, pas davantage en meilleure santé financière, ont décidé d'adopter une posture opposée : le déni. "Je regarde mon compte en banque uniquement quand je sais que j'ai des sous dessus", commentait une auditrice d'Europe 1, tandis qu'un autre attend un coup de fil avant de s'alarmer : "quoiqu'il arrive, si jamais c'est vraiment la catastrophe je sais que ma banque m'appellera." De quoi vraiment dormir sur ses deux oreilles ?