Tous les salariés sont concernés par cette facture : elle augmente en 2025, voici de combien

Beaucoup de salariés vont devoir payer plus cher pour bénéficier du solde d'un compte qui leur est attribué.

Cela fait partie des petits changements de la nouvelle année dont les salariés se seraient bien passés. Parmi les ajustements liés au passage en 2025, beaucoup se satisferont, d'ici quelques semaines, d'une augmentation de salaire. Le revers de la médaille, c'est la hausse d'une facture que paient, chaque année, environ 1 million de salariés. Cela a discrètement été officialisé après Noël, le 26 décembre dernier.

Dès que toute personne commence à exercer une activité professionnelle, celle-ci bénéficie automatiquement d'un compte sur lequel de l'argent est versé tous les ans. Non pas par le salarié, mais par l'entreprise. Cette dernière octroie 500 euros chaque année à chacun de ses employés. Une somme qui vient en complément du salaire et des éventuelles primes et/ou intéressements. Très vite, un joli magot pour avoir été accumulé, même si celui-ci ne peut pas dépasser les 5000 euros. Or, pour utiliser cet argent, il faut… payer. Et la note a donc augmenté.

Il s'agit ici du Compte personnel de formation. Dès lors que vous travaillez, vous acquérez des droits pour pouvoir vous former en parallèle de votre activité professionnelle. Envie d'avoir de nouvelles compétences, de changer de voie ou encore de passer votre permis : vous pouvez le faire en faisant totalement ou considérablement baisser la note grâce à ce dispositif. Mais pour suivre une formation, il est désormais obligatoire que le salarié participe.

Depuis le 1er mai 2024, toute personne souhaitant utiliser son CPF doit régler une partie de la formation de sa poche. Le montant est forfaitaire, qu'importe la formation suivie. Depuis le 1er janvier, celui-ci est passé à 102,23€, contre 100€ depuis mai 2024. En réalité, ce montant va augmenter tous les ans : il est prévu qu'il soit revalorisé chaque 1er janvier du niveau de l'inflation.

Si le CPF est utilisable par tous les salariés comme les demandeurs d'emploi, la participation forfaitaire n'est toutefois pas obligatoire dans certains cas : les chômeurs n'ont pas en s'en acquitter, ni les salariés dont l'entreprise participe, en plus, au paiement de la formation, ceux qui utilisent leur compte professionnel de prévention (C2P) et ceux en reconversion à la suite d'une incapacité permanente d'au moins 10%.