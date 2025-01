Ces deux mauvaises nouvelles vont pénaliser tous les fonctionnaires en 2025

En 2025, près de 6 millions de Français devraient pâtir de deux grandes décisions.

Les fonctionnaires sont dans l'œil du cyclone budgétaire. Alors que de nombreuses pistes pour faires des économies sont étudiées, ceux qui travaillent dans la fonction publique territoriale, hospitalière ou d'Etat sont en passe de faire les frais de certains choix politiques. Ce qui ne va pas les ravir, puisque cela va directement toucher à leur portefeuille.

Si les débats parlementaires ne sont pas totalement terminés, deux mauvaises nouvelles se profilent pour les près de six millions de Français qui travaillent pour l'Etat, que ce soit dans l'éducation nationale, l'armée, les hôpitaux, les collectivités ou tout autre organisme public.

D'abord, principale question tous les ans, le point d'indice des fonctionnaires. Cette base de calcul de la rémunération n'augmente qu'au gré des volontés politiques. Et en 2025, point de hausse à l'horizon. Le ministre de la Fonction publique, Laurent Marcangeli, a annoncé que les salaires n'augmenteraient pas cette année. Et ce, alors que le point d'indice est gelé depuis juillet 2023 et que les prix n'ont cessé d'augmenter depuis. De quoi pénaliser le portefeuille.

Autre mauvaise nouvelle, un changement des règles devrait entrer en vigueur concernant les arrêts maladie. Le principe est simple : baisser la rémunération des fonctionnaires lorsqu'ils sont en arrêt.

Aujourd'hui, lorsqu'un fonctionnaire est en arrêt maladie durant moins de trois mois, il perçoit l'intégralité de son salaire. Seul un jour, au titre de la carence, ne lui est pas rémunéré. Pour 2025, le gouvernement envisage de ne payer les fonctionnaires qu'à 90% de leur salaire lorsqu'ils sont en arrêt maladie.

Par exemple, Charlotte est professeur des écoles. Elle gagne 2000 euros net par mois. En avril, elle est contrainte de prendre cinq jours d'arrêt maladie. Sur ces cinq jours, quatre lui seront rémunérés car un jour de carence s'applique. Or, la rémunération de ces quatre jours ne sera équivalente qu'à 90% de son salaire habituel. Ainsi, avril comptant 22 jours travaillés (lundi-vendredi), 17 lui seront payés à 100% et 4 à 90%. A la fin du mois, son salaire ne sera donc que de 1873 euros. A titre de comparaison, avec le seul jour de carence et un maintien total de sa rémunération, elle aurait touché 1909 euros.

Ce changement a pour objectif d'aligner le droit des fonctionnaires sur celui des salariés du privé. Rappelons tout de même que la plupart des mutuelles d'entreprise prennent en charge le jour de carence dans le privé, ce qui n'est pas le cas dans la fonction publique, sauf à prendre la mutuelle du conjoint (dans le privé) ou une mutuelle personnelle plus chère. Cette mesure doit encore être adoptée par les députés et les sénateurs. Elle pourrait entrer en vigueur dès le mois de mars.