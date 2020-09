Nouveau Peugeot 5008 restylé : quels sont les changements ? Les infos et photos

PEUGEOT 5008 - Après le 3008, Peugeot a dévoilé ce jeudi 3 septembre le tout nouveau Peugeot 5008, le SUV familial phare de la marque au Lion. Caractéristiques, équipements, photos... Toutes les infos sur cette page.

[Mis à jour le 3 septembre 2020 à 17h24] Deux jours après la découverte du tout nouveau Peugeot 3008, le constructeur français a dévoilé la nouvelle identité pour les trois prochaines années de son "grand frère", le Peugeot 5008. Sans surprise, la marque au Lion se base sur des acquis et ses nouvelles signatures, il faut dire que le 5008 et le 3008 avaient déjà permis un gros virage en terme de look. Les principaux changements concernent l'avant de la voiture avec une refonte des feux en forme de "griffes" et de la calandre qui s'étant de part et d'autre du bouclier. À l'intérieur, le 5008 s'appuie toujours sur une base très solide avec un grand espace marqué par ses sept places et son confort affirmé, éléments indispensables dans un SUV familial. La technologie de pointe est également mise en avant avec un nouvel équipement tactile et des aides à la conduite encore plus optimisées.

Ce jeudi 3 septembre, le constructeur français a dévoilé la toute nouvelle version de son Peugeot 3008. Un restylage par petites touches marqué par les nouvelles signatures de la marque au Lion. Voici toutes les photos !

Rien de mieux qu'un petit coup de modernité pour redonner une seconde vie à une voiture, Peugeot l'a bien compris en ce mois de septembre 2020 et apporte quelques modifications à son SUV familial :

Pour s'aligner avec le 3008 ou encore le 208, le 5008 dévoile un tout nouveau style à l'avant de la voiture avec des feux de jour en forme de griffes.

La calandre a été allongée, laissant sur le bord de la route le cadre qui pouvait l'entourer. De nouvelles écopes latérales apportent un style plus marqué au 5008.

À l'arrière, le changement est moins imposant. Seuls les feux arrière connaissent une refonte avec de nouveau cet effet "griffes" incluant la technologie LED.

À l'intérieur du véhicule, les sept places sont toujours bien présentes avec trois sièges indépendants, identiques, réglables en longueur comme en inclinaison, et escamotables en rang 2. Le 3e rang, qui permet d'embarquer les deux passagers supplémentaires dispose de sièges extractibles. De quoi profiter alors d'un plus grand coffre... via un plancher plat.

Le Peugeot 5008 propose également un nouveau pack technologique. La planche de bord est dotée d'un tout nouvel écran 10 pouces alors que plusieurs aides à la conduite sont présentes comme le freinage d'urgence dernière génération ou la vision de nuit.

Le Peugeot 5008 restylé sort avec de nombreux équipements avec des aides à la conduite modernisées. Voici la liste des équipements :

Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction 30 km/h en boîte manuelle avec consigne de distance inter-véhicules ajustable.

Visiopark 1 avec caméra arrière à 180° et Visiopark 2 avec caméras avant et arrière à 360°.

Le Park Assist, assistance active au stationnement en créneau ou en bataille.

Alerte active de franchissement involontaire de ligne (ou de bas-côté) avec correction de trajectoire.

Alerte d'attention conducteur, pour détecter la vigilance du conducteur sur des durées de conduite importantes et à des vitesses supérieures à 65 km/h et ce, au moyen d'analyses des micro-mouvements du volant.

Reconnaissance des panneaux de vitesse et préconisation.

Système actif de surveillance d'angle mort (avec correction de trajectoire).

Hill Assist Descent Control (HADC) permettant de maîtriser parfaitement et en toute sécurité son véhicule et sa trajectoire dans de fortes pentes.

Hayon mains libres.

Toit ouvrant panoramique.

Sièges massants multipoints.

Frein de stationnement électrique.

La gamme de motorisations ne change pas beaucoup par rapport à la première version du 5008. Le Peugeot 5008 met avant deux Diesel : le 1,5 litre BlueHDI 130 chevaux ou le 2,0 litres BlueHDI 180 chevaux. Du côté des essences, le 5008 propose le 1,2 litre PureTech 130 chevaux ou 1,6 litre PureTech 180 chevaux. Notons que les blocs développant 130 chevaux laissent le choix entre la boîte mécanique et la boîte automatique alors que les motorisations les plus puissantes imposent la boîte automatique.

Si le Peugeot 5008 sera fabriqué dans les usines de Rennes et de Sochaux, Peugeot n'a pas donné de date exacte sur sa commercialisation en évoquant la "fin de l'année 2020".

Pour l'heure, les prix en fonction des différentes motorisations ou équipements n'ont pas été dévoilés par Peugeot. Néanmoins, avec des moteurs sensiblement identiques, le prix ne devrait pas gonfler avec une entrée de gamme sous les 30 000 euros et entre 30 000 et 40 000 euros pour les modèles Allure et GT.

Avant ce restylage, nous avions essayé ce nouveau Peugeot 5008 en février 2017, soit quelques mois avant sa sortie (la commercialisation était prévue fin mai, début juin). Peugeot nous avait alors confié les clés d'un des premiers modèles sortis de l'usine PSA de Rennes, un 5008 en finition Allure haut de gamme et doté d'un moteur diesel BlueHdi de 150 chevaux, souple et très agréable à la conduite. Conjugué à un excellent toucher de route, un comportement sans défaut et au fameux petit volant compact de Peugeot à double méplat qui renforce la bonne maniabilité du 5008, ce choix s'avère une excellente option. Vous pouvez retrouver nos impressions détaillées et toutes les photos de notre essai en cliquant sur la photo ci-dessus.