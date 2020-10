Nouvelle Dacia Sandero : photos, changements, prix... Tout savoir sur la nouvelle génération

DACIA SANDERO. Dacia lance sa 3e génération de Sandero en offrant un restylage complet de son véhicule et de son modèle "Stepway". Un remodelage qui provoque une légère hausse de prix. Retrouvez toutes les photos et infos.

[Mis à jour le 13 octobre 2020 à 09h38] Voiture low-cost par excellence, la Dacia Sandero 3e génération observe un gros virage stylistique et offre une vraie montée en gamme. Ces évolutions obligent également la firme roumaine de Renault a faire augmenter les prix de quelques centaines d'euros, 400 selon nos confrères de l'Argus pour un montant de départ de 8 700 euros. Avec une toute nouvelle identité lumineuse et des feux en forme de "Y" qui s'inscrivent parfaitement dans la calandre, un pavillon abaissé donnant un effet beaucoup plus "berline" à la voiture et des accessoires plus modernes comme des nouvelles poignées de porte, un hayon désormais caché ou encore un nouveau design pour les ventilateurs... La Sandero change tout.

Du côté de la Stpeway, même tendance avec un restylage complet du véhicule "baroudeur" de Dacia. Avec son capot sculpté et très spécifique, sa calandre flanquée du badge Stepway, ses barres de toit modulaires... La voiture a de la personnalité et devrait convaincre à nouveau les particuliers. Pour en voir plus ou en savoir plus, retrouvez nos diapos et notre dossier complet sur la Dacia Sandero 3e génération juste en-dessous.

Vous l'attendiez ? Elle est là ! Dacia nous présente officiellement la Dacia Sandero ce jeudi 29 septembre 2020. Retrouvez toutes les photos du véhicule dans les moindres détails pour tout savoir de cette 3e génération.

Avec Dacia, le changement, c'est clairement maintenant. Pour cette 3e génération de la Dacia Sandero, les experts ont décidé de tout changer sur le véhicule le plus vendu aux particuliers en Europe. Voici les changements les plus marquants :

Une nouvelle signature lumineuse : c'est un peu la tendance, à l'image de Peugeot qui met à toutes les sauces ses feux en formes de griffes comme sur la 3008 et la 5008, Dacia met en avant une nouvelle signature lumineuse en forme de "Y" à l'avant du véhicule tout comme à l'arrière donnant un effet de largeur, clairement recherché par le constructeur

Le pavillon s'est abaissé : c'est un élément marquant lorsqu'on découvre la Dacia Sandero 3e génération pour la première fois. Grâce à un pare-brise plus incliné et un pavillon plus bas, la petite berline s'offre une ligne plus fluide et compacte.

Poignées, hayon... : ce sont peut être des détails, mais la nouvelle Dacia Sandero change complétement son design et notamment les poignées de porte, dites en "frigo" et offre également un nouveau hayon, qui est cette fois caché.

Un confort accru à l'intérieur : nouvelle tablette tactile sur le tableau de bord, des compartiments de rangement plus important, un espace beaucoup plus important pour les passagers à l'arrière du véhicule... Par petites touches la 3e génération a fait de vrais efforts pour monter en gamme.

La Dacia Sandero n'est pas la seule à connaître une nouvelle génération puisque le constructeur présente également son modèle "baroudeur", la Stepway. Voici toutes les photos du véhicule :

Comme pour sa version citadine, le crossover de Dacia est modifié de fond en comble et voit son côté baroudeur accentué, voici les principales informations du véhicule :

Les barres de toit modulaires : c'est ce qui fait la marque Stepway et Dacia va plus loin dans cette 3e génération en plaçant de nouvelles barres de toi que vous pouvez modifier grâce à une clé rangée dans la boite à gant. Elles se transforment en galerie de toit dont la capacité de chargement de 80 kilos est identique à celle de barres de toit classiques.

Un design spécial Stepway : c'est peut être un peu vague, on s'explique. Sur sa Stepway, Dacia inaugure un capot personnalisé, très sculpté et nervuré sur le devant et le côté. La calandre, plus longue, a droit également à sa personnalisation avec son badge "Stepway".

Une garde au sol plus élevée : si on parle d'un petit crossover, c'est parce que Dacia s'en rapproche de plus en plus avec cette garde au sol plus élevée de 174 mm.

Comme dans chaque véhicule, il y a de nombreuses options et équipements, en voici la liste exhaustive pour tout savoir :

Un support smartphone (amovible selon les versions). Avec Media Control, le smartphone, positionné devant le conducteur peut devenir le système multimédia via la nouvelle application gratuite Dacia Media Control et une connexion Bluetooth ou USB.

Un grand écran tactile de 8 pouces en position haute (Media Display). Il dispose d'une connectivité Bluetooth et est compatible avec les systèmes pour smartphones Android Auto et Apple CarPlay.

Navigation embarquée et la connectivité sans fil pour Apple CarPlay et Android Auto grâce au système Media Nav. Le système audio bénéficie de la présence de 6 haut-parleurs au total.

Un écran d'ordinateur de bord, des commandes au volant du régulateur et du limiteur de vitesse et l'allumage automatique des feux.

Une nouvelle climatisation automatique à affichage digital.

Des sièges avant chauffants (à partir d'avril 2021)

La carte mains-libres avec ouverture à distance du coffre

Freinage automatique d'urgence : actif de 7 à 170 km/h, le système détecte, via le radar avant, la distance du véhicule qui précède (à l'arrêt ou en mouvement).

Détecteur d'angles morts : actif à partir de 30km/h et jusqu'à 140 km/h, il prévient le conducteur d'une collision potentielle avec un autre véhicule sur le côté et/ou à l'arrière du véhicule pendant les manœuvres de changement de voie.

Aide au démarrage en côte : ce dispositif empêche le véhicule de reculer pendant deux secondes, lors de la reprise du trajet à partir d'un arrêt en pente, lorsque le conducteur lève le pied de la pédale de frein pour appuyer sur la pédale d'accélérateur.

Le frein de parking électrique

Caméra de recul

Les aides au parking à l'avant et à l'arrière et l'allumage automatique des essuie glaces sont disponibles en série ou option selon les marchés.

Un toit ouvrant vitré électrique sera proposé courant 2021 sur Nouvelle Sandero et Nouvelle Sandero Stepway

Le diesel... C'est terminé ! C'est l'une des informations de cette 3e génération et c'est assez logique vu l'air du temps, Renault et Dacia décident de mettre de côté ce moteur mais misent beaucoup sur la bicarburation essence et GPL sur l'ensemble de sa gamme de véhicules, permettant en moyenne, selon les chiffres de Dacia, de baisser de 11% les émissions de CO2.

SCe 65 (non disponible sur Sandero Stepway) : 3 cylindres 1,0L atmosphérique, moteur d'entrée de gamme couplé à une boîte manuelle 5 rapports.

TCe 90 : 3 cylindres 1,0L turbo couplé à une boîte manuelle 6 rapports ou une boîte automatique de type CVT.

TCe 100 ECO-G : nouveau 3 cylindres 1,0L turbo en bicarburation GPL couplé à une boîte manuelle 6 rapports.

La Sandero seconde génération était proposée à partir de 7 990 alors qu'il fallait compter 9 000 euros pour la version en finition Ambiance, le prix de la 3e génération, encore secret, devrait connaître une légère augmentation, Autoplus parle d'un bon de 400 euros. Pour la version Stepway, le premier prix était de 12 600 euros (avec le moteur Tce 90 chevaux, entrée de gamme dans cette finition) pour garder son positionnement low-cost. Là-aussi, le prix devrait très légèrement évoluer.

Pour le moment, le constructeur n'a pas encore communiqué sur la date de sortie de la toute nouvelle génération de la Dacia Sandero. Néanmoins, on peut déjà vous dire que la sortie est prévue pour la fin de l'année.

Linternaute.com avait pu essayer la seconde génération de la Dacia Sandero. La voiture avait déjà la cote chez les particuliers au point d'être l'un des modèles les plus vendus en France (la Renault Clio étant alors toujours en tête au cumulé particuliers-entreprises) ! Pour poursuivre sur sa lancée, Dacia a prévu d'apporter un petit coup de jeune à ses berlines. La filiale low cost de Renault devrait encore séduire un public français très friand de ses modèles à bas coût et qui se revendent très bien sur le marché de l'occasion où leurs pièces éprouvées et leur robustesse sont recherchées. On a mis à l'épreuve la version Stepway. C'est celle qui est plébiscitée par les acheteurs, sensibles à son look de baroudeuse et à son allure robuste. Pour consulter notre essai, cliquez sur la photo ci-dessus.