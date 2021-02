Nouvelle DS4 : prix, date de sortie, photos... Toutes les infos

DS4. Dévoilée depuis le 3 février, la nouvelle berline DS 4 ne passe pas inaperçue grâce à ses finitions et ses technologies embarquées. Photos, prix, équipements... Voici tout ce que vous devez savoir.

[Mis à jour le 9 février 2021 à 10h33] En présentant la nouvelle DS4, le constructeur a mis en avant le "savoir faire" français pour sa berline et on ne va pas se mentir, le véhicule est une réussite. Grâce à ses lignes dynamiques et sculptées lorsqu'on se met de profil, la DS4 a du caractère. Ce fort caractère est également mis en avant par les très grosses roues d'un diamètre maximum de 20 pouces, un élément clé de la conception de cette nouvelle DS4. Ses toutes nouvelles signatures lumineuses à l'avant comme à l'arrière donnent également de l'allure à la berline. À l'intérieur, le luxe est clairement au rendez-vous avec un vaste écran tactile d'une diagonale de 10 pouces mais aussi au pied de la console centrale et s'utilisant comme un pad tactile, un écran de 5 pouces commandant l'écran principal.

Pour ceux qui préfèrent le style un peu plus SUV, sachez que DS a fait un petit cadeau lors de cette présentation en dévoilant également la DS 4 Cross qui offre un style beaucoup plus baroudeur à la berline de base. Vous voulez en savoir plus, voir les photos de l'intérieur comme de l'extérieur ? Voici notre dossier complet.

À l'avant ou à l'arrière, de profil, sur la route à l'arrêt, voici toutes les photos de la nouvelle DS4 et de sa version au look de baroudeuse, la DS4 Cross.

La berline française ne passera pas inaperçue sur les routes avec ses dimensions et son design imposants. Voici les cinq infos qu'il faut retenir sur la nouvelle DS4 :

Plateforme EMP2V3 : pas seulement un nom de code, la plateforme EMP2V3 sera la base de cette nouvelle DS4. Il s'agit d'une évolution de l'actuelle plateforme inaugurée en 2013 par le Citroën C4 Picasso et la Peugeot 308 II.

Nouvelle signature lumineuse : son nom, "DS Matrix Led Vision". Au delà de cette appellation technique, la DS4 fait sensation avec ses modules LED et ses nouveaux feux de jour étendus composés d'un total de 98 LED

Une version hybride rechargeable : le contraire aurait probablement été une grossière erreur de DS. Pour sa nouvelle DS4, le constructeur met en avant un moteur hybride rechargeable de 225 ch et 50 km d'autonomie, dont la batterie d'une capacité de 12,4 kWh est une version évoluée de celle déjà en poste sur les DS7 Crossback et DS9.

Un assistant personnel complet : pour sa voiture luxueuse, DS va se démarquer avec de nombreuses technologies embarquées comme le "DS Extended Head Up Display". La technologie se base sur la réalité augmentée, avec des informations indispensables à la conduite comme la vitesse ou la navigation sont directement projetées sur la route.

Une déclinaison DS4 Cross. La DS4 se décline en deux versions et présente un modèle se rapprochant des lignes des SUV appelée DS4 Cross.

La nouvelle DS4 est imposante ! Avec une largeur de référence à 1,83 mètre et de très grandes roues de 720 millimètres (jantes jusqu'à 20 pouces), pour une longueur de 4,40 mètres et une hauteur de toit à 1,47 mètre, la berline ne passe pas inaperçue. Par sa nouvelle face avant et sa signature lumineuse inédite. Son système "Matrix Led Vision" combine les feux matriciels et directionnels. Le rendu devient spectaculaire avec les lignes de feux de jour composés de 98 LED. La fameuse calandre DS Wings, l'une des signatures du constructeur, permet de lier les projecteurs à cette dernière alors que la nouvelle DS4 aborde de nouveau un très long capot donnant cet effet de longueur caractéristique aux berlines. Sur l'arrière du véhicule, vous noterez le pavillon très bas qui s'accorde avec une lunette arrière très inclinée. Une nouvelle signature lumineuse est également présente avec un effet qualifié "d'écailles" par DS. À l'intérieur, le luxe est au rendez-vous avec notamment des commandes de lève-vitres alignées avec les aérateurs latéraux sont intégrés aux portières. Avec différents types de cuir, de l'Alcantara, du carbone forgé, du bois, la DS attire l'œil et prône le "fait main". Pour les sièges, DS met en avant son savoir faire en terme de confort avec des sièges qui peuvent être ventilés et massants dans leurs versions cuir.

Une version DS4 Cross

C'est la petite surprise de cette présentation officielle, la DS se décline en deux versions avec la version Cross. Ce modèle se rapproche du segment d'un SUV, bien marqué par les boucliers inférieurs. Des barres de toit viennent également compléter ce nouveau modèle.

Une version Performance Line

Cette version est surtout une grosse amélioration du confort avec notamment un éclairage d'ambiance personnalisable, une ambiance sonore de 690 Watts et quatorze haut-parleurs accompagné de vitres latérales avant et arrière acoustiques. L'Alcantara est mis à l'honneur sur la sellerie et la planche de bord.

Au sein du groupe PSA, DS doit incarner le fleuron haut de gamme. Les sorties des nouvelles DS riment donc souvent avec dernières technologies et aides à la conduite, la nouvelle DS4 n'échappera pas à la règle, voici la liste :

Le "DS Extended Head Up Display" . Peut être l'aide la plus impressionnante de cette DS4. La technologie se base sur la réalité augmentée, avec des informations indispensables à la conduite comme la vitesse ou la navigation sont directement projetées sur la route. Grâce à un effet d'optique, les données s'affichent quatre mètres devant le pare-brise pour accompagner le regard du conducteur sur une diagonale de 21 pouces.

. Peut être l'aide la plus impressionnante de cette DS4. La technologie se base sur la réalité augmentée, avec des informations indispensables à la conduite comme la vitesse ou la navigation sont directement projetées sur la route. Grâce à un effet d'optique, les données s'affichent quatre mètres devant le pare-brise pour accompagner le regard du conducteur sur une diagonale de 21 pouces. Un large écran tactile baptisé "DS Iris System" . Il s'agit du nom de l'assistant personnel proposé à bord du concept DS X E-Tense en 2018. Selon le constructeur, ce système fonctionne comme un téléphone portable avec des widgets et des commandes vocales ou gestuelles.

. Il s'agit du nom de l'assistant personnel proposé à bord du concept DS X E-Tense en 2018. Selon le constructeur, ce système fonctionne comme un téléphone portable avec des widgets et des commandes vocales ou gestuelles. DS Smart Touch. DS indique qu'il suffit de faire un geste vers l'une des fonctions favorites préenregistrées par l'utilisateur. L'écran identifie également des mouvements habituels comme le zoom, le dé-zoom et la reconnaissance d'écriture.

Le volant . Il est désormais doté d'un capteur de préhension pour toujours juger si le conducteur est actif.

. Il est désormais doté d'un capteur de préhension pour toujours juger si le conducteur est actif. La conduite semi-autonome de niveau 2 . Il s'agit d'un régulateur adaptatif avec fonction embouteillage et maintien actif dans la voie de circulation. Elle offrira un meilleur positionnement dans la voie et offre de nouvelles fonctionnalités comme les dépassements semi-automatiques (le conducteur devra simplement actionner le clignotant) ou encore l'adaptation de la vitesse dans les courbes.

. Il s'agit d'un régulateur adaptatif avec fonction embouteillage et maintien actif dans la voie de circulation. Elle offrira un meilleur positionnement dans la voie et offre de nouvelles fonctionnalités comme les dépassements semi-automatiques (le conducteur devra simplement actionner le clignotant) ou encore l'adaptation de la vitesse dans les courbes. "DS Active Scan Suspension" . L'aide à la conduite anticipe les irrégularités du revêtement et agit sur l'amortissement des quatre roues de façon indépendante.

. L'aide à la conduite anticipe les irrégularités du revêtement et agit sur l'amortissement des quatre roues de façon indépendante. "DS Night Vision" . La caméra infrarouge placée dans la calandre, détecte dans la nuit ou par faible luminosité, les piétons et animaux à une distance de 200 m, et permet au conducteur de les visualiser sur l'écran des compteurs numériques.

. La caméra infrarouge placée dans la calandre, détecte dans la nuit ou par faible luminosité, les piétons et animaux à une distance de 200 m, et permet au conducteur de les visualiser sur l'écran des compteurs numériques. DS Matrix Led Vision. Le faisceau lumineux s'adapte automatiquement en fonction des autres usagers, des conditions météorologiques ainsi que du profil sinueux de la route. Il s'agit d'un clin d'oeil aux phares directionnels de la DS de 1967.

La DS4 disposera d'un moteur hybride rechargeable de 225 chevaux et 50 km d'autonomie, dont la batterie d'une capacité de 12,4 kWh est une version évoluée de celle présente sur les DS7 Crossback et DS9. Des versions essence PureTech de 130, 180 et 225 chevaux et une version Diesel BlueHDi 130 chevaux seront également proposées. DS indique que tous ces modèles recevront exclusivement des boîtes de vitesses automatiques à 8 rapports

Pour l'instant, difficile de dévoiler un prix exact pour la nouvelle DS4. Selon les premières estimations, la voiture devrait se situer aux alentours de 30 000 euros. Ce prix de base ne comprend évidemment pas toutes les options high-tech et de sécurité qui devraient faire gonfler le prix de manière importante.

Présentée en février 2021, la nouvelle DS4 sera montée à l'usine Opel de Russelsheim, en Allemagne. Sa commercialisation, elle, est prévue pour la fin de cette année puisque la production débutera seulement en août 2021.