"Renault Zoé : la reine des électriques en France ? Essai, prix et finitions"

RENAULT ZOE - La Renault Zoé a fait peau neuve ces derniers mois et de nouvelles finitions ont garni la gamme de la petite puce électrique de Renault. Toutes les infos pratiques sont dans notre dossier. Retrouvez aussi notre essai complet.

[Mis à jour le 03 septembre 2020 à 10h54] A la rentrée, c'est le moment de changer de look ! Un an pile après sa sortie, la nouvelle génération de la Renault Zoé s'habille d'une nouvelle finition haut de gamme, nommée Grand Large. Sellerie spécifique, coloris extérieur inédit Bleu nocturne mais aussi écran tactile central plus grand (9,3 pouces), cette Zoé Grand Large opte pour la croisière tout confort. C'est désormais le sommet de la gamme d'un Renault Zoé qui a déjà séduit 23 000 acheteurs en France sur les 9 premiers mois de l'année, au point de s'installer à la 9e place des voitures les plus vendues et d'être encore la reine de l'électrique.

A l'heure où la Twingo se lance aussi dans l'électrique (voir Twingo électric), Renault ne déshabille pas sa Zoé, bien au contraire, avec une gamme revue qui culmine avec la version Grand Large R135 qui offre donc de nombreux nouveaux équipements pour environ 2000 euros de plus que la finition Intens. Cette finition Grand Large remplace la version limitée de lancement dite Edition One. Vous souhaitez en savoir plus sur cette Zoé ? Le dossier complet de Linternaute.com est là pour vous aider ! Equipement, autonomie, recharge, essai complet ou encore grille tarifaire sont à retrouver ci-dessous.

La nouvelle Renault Zoé a été présentée en 2019 pour un lancement à la rentrée. Voici ce qu'il faut retenir de cette Zoé 2 en cinq points clés :

Deux versions proposées, en fonction de la configuration du moteur. Exit le moteur Q90, et place au R135 et au R110 ! Ces noms de code désignent respectivement les motorisations aux équivalents 135 et 110 chevaux.

Dimensions extérieures identiques, volume du coffre toujours à 486 litres. Silhouette très proche de la première génération. Seul gros changement visible, l'arrivée des feux 100% Led.

L'autonomie annoncée varie entre 300 et 395 kilomètres (cycle WLTP) suivant la version choisie (395km pour la version R110), soit une augmentation de 35% par rapport à la précédente génération.

Renault dit aussi avoir mis l'accent sur le plaisir de conduite. La nouvelle Zoé est ainsi dotée d'un "nouveau mode de roulage particulièrement adapté à la ville". Appelé "mode B", ce mode de conduite permet d'obtenir "des décélérations accentuées permettant une utilisation réduite de la pédale de frein". De quoi optimiser l'autonomie et les performances de cette nouvelle Zoé !

A l'intérieur, cette nouvelle Renault Zoé s'inspire aussi de la Clio 5 et se dote d'un intérieur de bien meilleure qualité qu'avant. Un écran 10 pouces fait office de combiné d'instrumentation, et peut afficher les informations de navigation GPS. L'écran tactile de la planche de bord atteint 9,3 pouces de diagonale et passe du format horizontal au format vertical pour les finitions hautes (7 pouces en horizontal de base). Il est doté du nouveau système de Renault, l'Easy Link, et est compatible avec les systèmes Apple CarPlay et Android Auto.

C'est sur les routes de la Sardaigne, en Italie, à l'automne 2019 que Renault avait donné rendez-vous à la rubrique automobile de Linternaute.com pour tester la nouvelle Zoé. Routes sinueuses, montées et descentes ont mis à rude épreuve notre Zoé d'essai, qui n'a pas démérité malgré la température extérieure élevée. Dotée d'une motorisation plus puissante dénommée par l'appellation R135, cette Zoé s'est même montrée volontaire, ne rechignant jamais à accomplir de belles reprises et autres accélérations. Voici notre essai de la nouvelle Renault Zoé ci-dessus.

A peine plus chère que le premier modèle cette nouvelle Zoé ! La troisième génération de la citadine électrique française voit sa gamme débuter à 24 200 euros (hors bonus écologique) en finition Life d'entrée de gamme, alors que l'ancienne était accessible à partir de 23 700 euros. C'est dans le haut de la gamme que les tarifs grimpent le plus, avec 27 900 euros à débourser pour s'offrir la nouvelle Renault Zoé en finition Intens contre 26 400 euros pour le modèle le plus haut de gamme auparavant. La Zoé en série Grand Large lancée en septembre 2020 est quant à elle vendue à 30 500 euros, avant déduction du bonus écologique.

A noter que Renault va proposer une offre de LOA sur 37 mois à partir de 169 euros par mois pour sa nouvelle Zoé, location de batterie incluse "et sans condition de reprise". Il faudra cependant s'acquitter d'un premier loyer de 8 000 euros, "ramené à 2 000 euros après déduction du bonus". En dehors de ce contrat de leasing, la location de la batterie varie entre 74 euros et 124 euros par mois suivant votre kilométrage annuel. Acheter la batterie rajoute 8 100 euros au prix de la voiture. Voici la grille des prix de la nouvelle Renault Zoé :

Finition / Moteur R110 (80 kW) Prix sans batterie R135 (100 kW) Prix sans batterie Zoé Life 24 200 euros - Zoé Zen 25 900 euros 26 500 euros Zoé Intens 27 900 euros 28 500 euros Zoé Grand Large - 30 500 euros

Deux versions sont proposées Le moteur R110 constitue l'entrée de gamme des motorisations de la nouvelle Zoé. Avec une puissance de 80 kW (soit 108 chevaux) et un couple de 225 Nm, ce moteur permettra à la Zoé d'abattre le 0 à 100 km:h en 11,4 secondes, le 0 à 50 en 3,9 secondes, et d'atteindre la vitesse maximale de 135 km/h. Le 80-120 km/h sera quant à lui effectué en 9,3 secondes. La motorisation plus puissante, dénommée R135, développe quant à elle 100 KW, soit 135 chevaux . Avec 245 Nm de couple, comptez 3,6 secondes pour le 0 à 50 km:h, 9,5 secondes pour le 0 à 100, et 7,1 secondes pour le 80-120. Vitesse maximale de la Zoé avec cette motorisation : 140 km/h.

L'autonomie de la nouvelle Renault Zoé est bien évidemment en hausse par rapport à la précédente génération. Renault dote sa petite Zoé d'un pack de batteries de 52 kWh. Sur le meilleur modèle, la Renault Zoé ZE 50, il sera ainsi possible de parcourir jusqu'à 395 kilomètres WLTP en une seule charge (90 kilomètres de plus que l'ancienne Zoé, soit "plus de 20%" d'autonomie supplémentaire). L'autonomie en été sera de 380 kilomètres selon Renault, et de 250 kilomètres en hiver. Sur la Zoé ZE 40, comptez sur une autonomie de 300 kilomètres WLTP, soit ce qui était déjà disponible sur la première Zoé. En été, l'autonomie variera entre 280 et 300 kilomètres, contre 180 et 200 kilomètres en hiver. A noter que d'après Renault, "l'augmentation de la capacité énergétique ne s'accompagne d'aucun changement de taille de la batterie" afin de préserver "l'habitabilité confortable du véhicule".

Renault assure que la nouvelle Zoé est "le véhicule électrique qui se recharge le plus vite sur des infrastructures particulièrement répandues dans l'espace public", avec une capacité à "tirer le meilleur de chaque borne jusqu'à 22 kW" en recharge AC. La nouvelle Zoé peut "se charger jusqu'à 50 kW sur les bornes qui fonctionnent en courant continu DC", indique le Losange. Le port de charge se trouve toujours dans la calandre, derrière le logo Renault. Il est possible d'utiliser une prise Combo CCS mais celle-ci ne permet une charge que jusqu'à 50 kW.

En bref, la Zoé peut se charger sur borne rapide 50kW (surtout disponibles sur autoroute) et retrouver 150 kilomètres d'autonomie en 30 minutes. Comptez une heure de recharge sur une borne 22kW pour récupérer 125 kilomètres. A la maison, sur une borne murale Wallbox classique 7 kW, il faudra 9h30 pour récupérer une autonomie totale de 390 kilomètres. Une nuit dans le garage et la Zoé est donc prête à repartir ! La Zoé pourra également se recharger sur une prise domestique.

Comme la dernière mouture de la Clio, la nouvelle Zoé conserve un design proche de la précédente génération du modèle. Mais Renault a fait évoluer le look de la Zoé. La face avant se dote de feux à signature LED en forme de C (le fameux "C-Shape), d'une nouvelle calandre avec un plus gros logo Renault, de nouveaux feux antibrouillards entourés de chrome, ainsi que d'un bouclier inédit. L'arrière subit moins de changements si ce n'est des feux LED également et des clignotants progressifs. Trois nouveaux coloris sont disponibles sur la nouvelle Zoé : Blanc Quartz, Bleu Céladon, et Rouge Flamme. En tout, 9 couleurs sont disponibles. L'acheteur d'une nouvelle Zoé pourra aussi la personnaliser avec un choix de plusieurs motifs de jantes en 15, 16 ou 17 pouces. Retrouvez toutes les photos de la nouvelle Renault Zoé dans notre diaporama ci-dessus !

On retrouve sur la nouvelle Renault Zoé des équipements technologiques comme le frein de parking automatique, le chargeur pour smartphone à induction, ou encore le levier de vitesse électronique. A bord, les occupants de l'habitacle découvriront des ports USB supplémentaires, un système d'éclairage d'ambiance à LED personnalisable ainsi que du tissu recyclé sur la planche de bord. Il faut également noter que cette nouvelle Zoé est dotée de la charge rapide avec un connecteur combo, uniquement en option quelle que soit la finition choisie. La Zoé est également équipée d'aides à la conduite et à la sécurité. Voici les aides à la conduite disponibles :

reconnaissance des panneaux de signalisation

commutation automatiques des feux

freinage automatique d'urgence

aide au maintien dans la voie

alerte de franchissement de ligne

avertisseur d'angle mort

radar 360 degrés

parking mains libres

De série, dès la finition Life, cette Zoé dispose notamment de la climatisation manuelle, de la carte mains libres, du régulateur-limiteur de vitesse, d'un système multimédia Easylink avec écran tactile 7 pouces, d'un compteur numérique 10 pouces, de projecteurs full Led et feux de jour Led et d'enjoliveurs 15 pouces. Au niveau 2, dit Zen, en plus des nombreuses aides à la conduite, s'ajoutent la climatisation automatique, un volant simili cuir, un chargeur de smartphone à induction ou encore la banquette rabattable 2/3, 1/3. La navigation, l'aide au parking avant et arrière avec caméra de recul ou encore les jantes alliage 16 pouces arrivent en finition Intens. Enfin, l'écran tactile horizontal 9,3 pouces, le volant cuir, les sièges chauffants, le système Audio Bose et les jantes 17 pouces sont en finition Grand Large.

Newsletter Auto Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La nouvelle Renault Zoé est disponible à la commande auprès du constructeur français depuis le mardi 3 septembre 2019. Cette nouvelle Zoé est produite à l'usine de Flins, dans les Yvelines. Les finitions Zen, Life, et Intens sont toujours disponibles sur la nouvelle Zoé. La citadine électrique était également commercialisée avec une finition de lancement appelée Edition One. Celle-ci ajoutait une sellerie en cuir, des jantes diamantées de 17 pouces, et un système audio de marque Bose. Elle a été remplacée en septembre 2020 par la finition Grand Large qui offre également des équipements haut de gamme.