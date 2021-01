Nouvelle Renault Twingo : quand doit-elle disparaître ?

RENAULT TWINGO. Malgré son passage à l'électrique, c'est désormais officiel, Renault va mettre fin à sa célèbre Renault Twingo, laissant de côté le marché des petites citadines. Les infos

[Mis à jour le 28 janvier 2021 à 14h18] Si vous n'aimez pas le changement, cette nouvelle risque de ne pas vous faire plaisir car Renault arrête sa Twingo ! Luca De Meo, le directeur général de Renault, l'a indiqué dans une interview pour Challenges en ce début d'année 2021 expliquant que "Renault va abandonner le segment A [petites citadines, ndlr]. Ça devient très difficile de rentabiliser un modèle à essence de 3,60 mètres de long" précise-t-il. La raison est donc économique et s'explique par la fin du partenariat avec Daimler. Cet accord permettait à la marque française de réduire les coûts de production en mutualisant avec les Smart de Daimler. "Je considère que c'est dommage d'abandonner ce type de véhicules, mais les petites voitures thermiques vont disparaître à cause des règles du jeu" explique Luca Di Meo évoquant également les normes européennes en CO2. Pour l'heure, la date exacte de fin de production n'est pas encore connue, mais la Renault Twingo sera remplacée dans le groupe par la Dacia Spring (voiture 100% électrique) mise en circulation en cette année 2021 et la R5 électrique annoncée pour 2025. On peut donc estimer la disparition de cette Renault Twingo autour de 2025...

En attendant, la voiture est toujours en concession, voici ce qu'il faut savoir sur la nouvelle Renault Twingo ZE électrique.

La Renault Twingo ZE électrique disposera d'une autonomie de 250 kilomètres. © Renault

Les prix de la Renault Twingo électrique

Quatre finitions, quatre prix de départ pour la toute nouvelle Renault Twingo électrique, voici la grille tarifaire de la citadine électrique hors bonus écologique :

Renault Twingo finition Life 21 350€ TTC Renault Twingo finition Zen 24 250€ TTC Renault Twingo finition Intens 25 450€ TTC Renault Twingo finition série limitée Vibes 26 450€ TTC

Le design

Vue de l'extérieur, cette Renault Twingo ZE électrique se différencie via une calandre spécifique avec des liserés bleus. Des liserés qu'on retrouve sur les flancs de la petite Twingo et sur les jantes. La prise de recharge est installée au même endroit que le réservoir des versions thermiques. Un badge ZE Electric apposé à l'arrière vient rappeler la motorisation de la voiture. La Twingo ZE conserve son gabarit compact avec une longueur de 3,61 mètres de long et un excellent rayon de braquage (4,30 mètres pour faire demi-tour).

Selon les différentes finitions, le design extérieur et intérieur peuvent changer. Voici quelques spécificités des différentes versions :

Renault Twingo électrique finition Life

Baguette latérale et becquet

Enjoliveurs 15'' avec cerclages bleus

Cerclage de l'embase de levier de vitesse blanc

Décors intérieurs Ivoire balle de golf (volant avec inserts, bandeau de planche de bord et aérateurs)

Renault Twingo électrique finition Zen

Becquet ton caisse

Poignées de porte et rétroviseurs extérieurs ton caisse

Panneaux de porte blancs

Renault Twingo électrique finition Intens

Joncs de calandre avec marquages spécifiques bleus

Vitres arrière surteintées

Décors intérieurs Ivoire Laqué (volant avec inserts, bandeau de planche de bord et cerclage des aérateurs)

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

Renault Twingo électrique série limitée Vibes

Teinte inédite, Orange Valencia

Baguettes latérales ton caisse avec joncs chromés et badge Vibes

Jantes alliage 16" Monega diamantées blancs avec écrous oranges

Cerclage orange de l'embase du levier de vitesse

Seuils de portes spécifiques VIBES

Stripping orange sur planche de bord

Surtapis Spécifiques VIBES

Puissance et autonomie de la Renault Twingo électrique

La marque indique que cette Twingo ZE électrique est équipée d'une batterie de 22 kWh, qui n'altère "ni l'habitabilité générale, ni le volume du coffre". Cette batterie bénéficie d'un refroidissement à eau. Côté puissance, Renault a équipé sa Twingo ZE d'un moteur de 82 chevaux et 160 Nm de couple, qui lui permet d'accélérer de 0 à 50 km/h en "à peine 4 secondes" selon Renault. Vitesse de pointe annoncée : 135 km/h. Côté autonomie, la Twingo ZE dispose "d'environ 250 kilomètres en cycle WLTP et 180 kilomètres sur le cycle WLTP complet", indique Renault. Un mode Eco permettrait de disposer "d'une autonomie d'environ 215 kilomètres sur des trajets mixtes". La recharge s'effectue quant à elle en une demi-heure "sur une borne 22 kW" pour récupérer 80 kilomètres d'autonomie.

Equipements de la Renault Twingo électrique

La nouvelle Twingo électrique a droit à quatre versions de finition : Life, Zen, Intens et la série limitée Vibes. Toutes les versions ont droit à des équipements spécifiques, voici le détail :

Equipements de base pour la série Life :

ABS , ESP AFU ( Aide au Freinage)

Aide au démarrage en côte Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager ( avec inhibition côté passager)

Allumage automatique des feux et allumage automatique des feux de détresse en cas de freinage d'urgence

Banquette arrière rabattable et boîte à gants fermée

Condamnation électrique centralisée des portes avec télécommande et condamnation des portes en roulant

Direction assistée

Essuie-vitre à cadencement

Flexi-chargeur

Kit de gonflage et de réparation des pneumatiques

Lève-vitres avant électrique, impulsionnel côté conducteur

Limiteur de vitesse Mode ECO

Ordinateur de bord Pré-équipement radio avec 2 HP

Rangements sous sièges arrière

Rétroviseurs extérieurs manuels

Système d'alerte d'oubli de ceinture de sécurité conducteur et passager

Système de détection de pressions des pneus

Equipements pour la série Zen (en plus des équipements de la série Life)

Essuie-glaces automatiques à détection de pluie

Banquette arrière 50/50 avec appui-têtes réglables en hauteur

Cache-bagages rigide

Climatisation automatique

Miroir de courtoisie conducteur et passager avant

Nouveau rangement central fixe

Ecran multimédia 7'', compatible Android Auto et Apple CarPlay

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

Volant réglable en hauteur

Equipements pour la série Intens (en plus des équipements de la série Zen)

Allonge de coffre

Caméra et radars de recul

Ecran multimédia 7'', compatible Android Auto et Apple CarPlay avec navigation connectée

Régulateur - limiteur de vitesse

Siège conducteur réglable en hauteur et siège passager rabattable

Sièges avant chauffants

Equipements pour la série limitée Vibes (en plus des équipements de la série Intens)

Alerte franchissement de ligne

Système audio Arkamys et subwoofer

Après sa présentation officielle, les essais de la Renault Twingo électrique s'enchaînent. Globalement et pour faire très simple, la Renault Twingo électrique est une réussite et reste une référence dans la gamme des citadines urbaines avec ce passage à l'électrique. Si on rentre dans le détail, nos confrères de l'Argus indique que la citadine, équipée d'une puissance de 82 chevaux, "décolle avec vivacité à chaque départ". Auto Moto approuve également en ajoutant que "ses accélérations et ses reprises ont de quoi faire pâlir de jalousie ses soeurs thermiques" sur voie rapide ou autoroute. Pour le site Caradisiac, la Twingo électrique se distingue par la "maniabilité extraordinaire en milieu urbain, le moteur arrière et donc la propulsion autorisant un diamètre de braquage extrêmement réduit". Du côté de l'autonomie, les différents essais semblent confirmer les annonces de Renault. Pour l'Argus, "son autonomie rappelle à la réalité de la voiture électrique avec petite batterie" indiquant qu'il ne faut pas espérer plus de "170 kilomètres" alors que pour Caradisiac, "150 km semblent être un chiffre moyen parfaitement atteignable".

La Renault Twingo est revenue sur le devant de la scène en 2019 avec une toute nouvelle version restylée. Son design revu, ses nouveaux aménagements intérieurs, ses nouvelles finitions comme la série limitée Le Coq Sportif... Nous avons tout passé au crible lors d'un test complet réalisé avant sa sortie. Montez à bord de la Renault Twingo en finition Zen et avec le tout nouveau moteur essence atmosphérique Sce 75 chevaux et découvrez notre verdict détaillé en cliquant sur la photo ci-dessous. En résumé, cette Twingo nous a conquis avec un moteur bien plus agréable à l'usage, une aisance toujours remarquable en ville et un bon espace intérieur qui profite d'une qualité perçue en hausse. Reste l'écueil du prix, un volume de coffre restreint et une polyvalence encore limitée...

Renault a publié les premières photos officielles de la nouvelle Twingo restylée en janvier 2019. Intérieur, extérieur, détails : toutes les nouveautés de ce nouveau modèle sont montrées sous tous les angles. Les nouvelles couleurs de carrosserie de la Twingo restylée (jaune Mango et blanc Quartz) sont également présentées. Plus cohérent avec le reste de la gamme Renault, la nouvelle Renault Twingo voit donc son design modernisé. Côté personnalisation, Renault promet que sa nouvelle Twingo pourra être "déclinée en plusieurs centaines de variantes". Chaque modèle devrait donc être unique ! Trois niveaux de finition seront en tout cas proposés pour cette nouvelle Twingo. Renault indique que "le niveau de finition le plus élevé se distingue par de multiples raffinements", comme une "grille de calandre étoilée", des protections latérales "peintes en ton caisse", des baguettes latérales et joncs de bouclier arrière chromés, un "stripping latéral à trois lignes", des "montants de vitres latérales en noir brillant", ainsi que des "jantes alliage diamantées 15 pouces". Découvrez les photos de la nouvelle Renault Twingo ci-dessus !

La nouvelle mouture de la Renault Twingo voit le design de la petite citadine évoluer. La face avant a été retravaillée, avec des feux de jour à LED en forme de C, des prises d'air de chaque côté du bouclier, un effet chromé sur la calandre et "davantage de surface peinte". La voiture perd ses petits projecteurs additionnels ronds. A l'arrière, la nouvelle Twingo voit ses feux également prendre la forme "en C", dernière signature visuelle de la marque au Losange. Des "jons décoratifs" ont notamment été intégrés, ainsi qu'une poignée plus pratique pour ouvrir le coffre. La voiture donne l'impression d'être plus large qu'avant. Cette nouvelle Twingo a également été abaissée de 10 millimètres (de façon à réduire l'influence du vent latéral sur le comportement de la voiture ?) et se voit dotée du nouveau moteur essence SCe de 75 chevaux. Des aides à la conduite sont également proposées sur la Twingo restylée. Cette phase 2 de la Twingo 3 est équipée de l'alerte de franchissement de ligne et l'aide au démarrage en côte. Voici ce que l'on sait sur ce qui est proposé à l'intérieur de la nouvelle Renault Twingo restylée :

console centrale "remaniée" avec un "séparateur ajustable pour faire office de porte gobelet ou ranger un smartphone à la verticale"

deux prises USB et une prise jack

de nouveaux leviers de vitesse

une boîte à gants fermée "sur tous les niveaux de finition"

un écran tactile 7 pouces avec le système Easy Link

intégration d'Apple CarPlay et Android Auto

Une série limitée de cette nouvelle Renault Twingo est elle aussi proposée. Elle est réalisée en collaboration avec la marque Le Coq Sportif. La voiture est ainsi disponible en blanc, en gris et en noir, avec des "bandes bleu blanc rouge" sur le flanc arrière gauche, et le logo Le Coq Sportif sur le flanc arrière droit. Les coques de rétroviseurs sont de couleur rouge et le toit arbore lui aussi le drapeau tricolore. La nouvelle Twingo Le Coq Sportif se pare aussi de bleu sur sa calandre et de rouge sur les joncs décoratifs de sa face arrière. A bord de cette Twingo Le Coq Sportif, Renault promet que "les clients retrouveront l'univers Le Coq Sportif au travers d'éléments couleurs et matières spécifiques" comme "les seuils de portes, les sur-tapis, la planche de bord, et le soufflet du levier de vitesse". Une "plaque exclusive en aluminium brossé" doit également être apposée "sur l'embase du levier de vitesse". La voiture est disponible avec les mêmes moteurs que la version normale.

La Renault Twingo restylée, en série limitée avec Le Coq Sportif. © Renault

La nouvelle Renault Twingo est dotée de trois motorisations essence 3-cylindres. Cette gamme de moteurs débute avec le SCe 75, annoncé par Renault comme "plus performant que son prédécesseur" et offrant un "agrément de conduite parfaitement adapté à une conduite en ville". Ce nouveau moteur offre un couple de 92 Nm. Une version de 65 chevaux est également être commercialisée. La nouvelle Renault Twingo peut également être configurée avec un moteur essence TCe 95 chevaux et une boîte auto EDC à double embrayage à 6 rapports.

Avec la finition d'entrée de gamme Life, les acheteurs de la nouvelle Renault Twingo profitent d'équipements tels que l'ABS, l'assistance au freinage d'urgence, l'ESP, l'allumage auto des feux, la banquette arrière rabattable, la boîte à gants fermée, la signature lumineuse en forme de C (avec LED), ou encore le limiteur de vitesse. Les équipements de la nouvelle Renault Twingo montent évidemment en gamme avec les finitions les plus chères. La climatisation manuelle est ainsi disponible à partir de la finition Zen, tout comme la radio... L'écran tactile 7 pouces est quant à lui introduit avec la finition Intens, tous comme les jantes alliage 15 pouces, le réglage en hauteur du siège conducteur, ainsi le régulateur de vitesse. La finition SL Le Coq Sportif intègre quant à elle une caméra de recul et une aide au parking arrière, des capteurs de pluie, la climatisation automatique, ainsi que de nombreux détails esthétiques propres à la marque Le Coq Sportif.

Les prix de la nouvelle Renault Twingo ont été annoncés à la fin du mois de février 2019, quelques jours avant le début du Salon de Genève, où la voiture est présentée au public. Les tarifs de la Twingo restylée augmentent peu par rapport à l'ancienne version. La version de base avec la finition Life reste ainsi au tarif de 11 400 euros. Les prix montent ensuite petit à petit pour atteindre 17 700 euros avec la finition haut de gamme SL Le Coq Sportif et la motorisation la plus puissante en boîte automatique. Renault indique que les commandes de la nouvelle Twingo ouvriront "dès le printemps". Découvrez tous les prix de la nouvelle Renault Twingo ci-dessous :