Alpine A290 : 100% électrique et sportive, à quoi ressemble la cousine de la nouvelle R5 ?

Alpine a révélé la version définitive de son A290 dans le cadre des 24 Heures du Mans 2024. La citadine 100% électrique, cousine de la nouvelle Renault R5, est attendue à la fin de l'année.

C'est dans le cadre des 24 Heures du Mans, dont la 92ème édition se dispute le week-end eu 15 et 16 juin 2024, que la marque Alpine a révélé ce jeudi 13 juin sa toute nouvelle A290. La citadine 100% électrique, dont la production est basée à Douai, dans les Hauts-de-France, sera la cousine sportive de la Renault R5 E-Tech attendue sur nos routes à la rentrée prochaine.

La petite citadine d'Alpine se distinguera notamment de la petite Renault par une silhouette un peu plus musclée et un habitacle personnalisé. Le constructeur français est ambitieux et vise "80% de nouveaux clients" avec ce modèle. Partons à la découverte de la bombinette dont la version béta, proche à 85% de la définitive dévoilée au Mans, avait été présentée en mai 2023 à Bristol (Angleterre).

Quelles sont les infos à connaître sur la nouvelle Alpine A290 ?

Sans surprise, l'Alpine A290 ressemble à la nouvelle Renault R5 E-Tech dévoilée l'an dernier et qui ne devrait pas tarder à envahir nos routes. Mais sa silhouette est plus musclée - à l'image de ses voies élargies à l'arrière - en étant à la fois courte (3m99) et haute (1m52). Son rayon de braquage, calculé à 10.2m, en fait un véhicule idéale pour la conduite en ville. La citadine est une cinq portes et dispose de cinq places.

La face avant de l'Alpine rappelle celle de la nouvelle R5 qui repose elle aussi la plateforme AmpR Small. Les quatre projecteurs à l'avant se distinguent par une forme carrée marqués d'une croix, signature des voitures de rallye d'antan de la marque dieppoise .

Si la version béta de l'A290, présentée en mai 2023, était montée sur des jantes de 20 pouces, la version finale de la citadine bodybuildée est chaussée de jantes de 19 pouces. Cela n'enlève rien à son aspect sportif et dynamique que l'on retrouve aussi dans ses performances, Alpine annonçant que son A290 la plus puissante (voir plus bas) serait capable de passer du 0 à 100km/h en seulement 6 secondes et 4 dixièmes !

La planche de bord de l'A290 imite celle de la Renault 5 E-Tech mais le volant de l'Alpine veut faire référence directement à la Formule 1 - dans laquelle elle est engagée - avec des boutons colorés notamment le "Overtake", en rouge. Cette touche permet par une simple pression de délivrer la puissance maximale de la voiture le temps de l'appui ou pour un maximum de 10 secondes. Un sacré coup de boost qui rappelle le bouton DRS des F1. La console centrale quant à elle est inspirée de celle de la A110, avec là-aussi un côté résolument sportif.

L'écran tactile d'info-divertissement de 10,1 pouces est placé au centre de la planche de bord. Il accueille notamment une application, Alpine Telemetrics, qui permet d'accéder à trois catégories de services : le live data avec des données sur la conduite, le coaching qui délivre des conseils en mode conduite sportive, et les challenges qui consistent en une suite de défis sur les thèmes de l'agilité, de la puissance et de l'endurance. Le tableau de bord, en face du conducteur, affiche sur un écran de 10,25 pouces le niveau de la batterie et la vitesse mais sur une forme pyramidale et non circulaire.

Les motorisations sur l'A290

Alpine a finalement choisi d'équiper son A290 avec deux motorisations pour son lancement. La petite bombinette électrique sera propulsée soit par un moteur développant 180 chevaux et 285 Nm soit par un moteur de 220 chevaux et 300 Nm. Dans les deux versions, la citadine sera dotée d'une batterie de 52 kWh qui doit lui permettre, selon le constructeur, de rouler 380 kilomètres avec une seule charge. Selon une indiscrétion rapportée par le site largus.fr, le constructeur français plancherait également sur une A290 encore plus sportive, à quatre roues motrices, développant 280 chevaux !

Quand sortira l'Alpine A290 ?

La marque prévoit une sortie à la fin de l'année, quelques mois après celle de la future R5 électrique programmée pour le mois de septembre. Les commandes seront ouvertes dans le courant de l'été. Quant à la version à quatre roues motrices, bien plus puissante (280 ch), sa sortie (si sortie il y a) n'arrivera pas avant 2026.

Quel sera le prix de l'A290 ?

Alpine a donné le tarif de sa nouvelle citadine électrique. La A290 d'entrée de gamme - avec le moteur de 180 chevaux - s'affichera à partir de 38 000 euros avant déduction du bonus écologique de 4000 euros. Le prix grimpera pour la version de 220 chevaux et en fonction des niveaux d'équipements choisis mais le tout ne devrait pas dépasser les 47 000 euros, la barre fatidique pour pouvoir encore bénéficier de l'aide gouvernementale selon les critères de 2024.

Les photos de la version béta de l'Alpine A290 (mai 2023)