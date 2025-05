100% électrique, développée en un temps record, petit prix… La future Dacia arrivera en 2026

La marque roumaine prépare un nouveau modèle 100% électrique dont le prix d'appel se situera bien en dessous des 20 000 euros.

En attendant de savoir si le Bigster, son tout nouveau grand SUV, va séduire les familles, Dacia peut toujours se féliciter du succès commercial rencontré par ses best-sellers que sont Sandero et Duster. Moins de celui de la Spring, son petit modèle 100% électrique. La citadine a dû se contenter de 5 144 nouvelles immatriculations en 2024, soit une baisse de 82% en un an ! Malgré un prix assez attractif – à partir de 16 900 euros depuis le début de l'année – la Spring peine à rivaliser avec ses concurrentes, et notamment la Citroën ë-C3, plus chère (23 900 euros) mais aux prestations bien supérieures et qui bénéficie du bonus écologique.

Dacia lui a offert un lifting l'année derrière mais travaille déjà d'arrache-pied sur sa remplaçante. Luca de Meo, le directeur général du groupe Renault, dont la marque roumaine est une filiale depuis 1999, a annoncé en février dernier le lancement d'une nouvelle Dacia 100% électrique. Il s'agira d'une petite citadine et tout porte à croire que le nom Spring sera abandonné. Fabriquée sur la même plateforme que la Renault 5 E-Tech et de la future Twingo, elle a été développée en un temps record de 16 mois et devrait arriver sur nos routes dès 2026.

A quoi ressemblera le deuxième modèle 100% électrique de la marque spécialiste des véhicules low-cost ? Selon les indiscrétions de nos confrères de l'Auto-Journal, la citadine gardera des proportions proches de celle de l'actuelle Spring – avec une longueur de 3m70 – mais adoptera un look encore plus massif, plus carré, pour ressembler davantage à un mini SUV. Dotée d'une batterie LFP de nouvelle génération, la petite Dacia pourrait offrir 250 kilomètres d'autonomie avec une consommation de 10 kWh/100km, soit une amélioration par rapport à la Spring qui dépasse à peine les 200 kilomètres avec une seule charge.

Là où la marque roumaine pourrait (une nouvelle fois) se démarquer, c'est au niveau du prix. Dacia va relocaliser la fabrication de sa citadine électrique en Europe, alors que la Spring, assemblée en Chine, était sujette aux surtaxes douanières. Annoncé sous les 18 000 euros, le nouveau modèle pourra donc bénéficier du bonus écologique si ce dispositif résiste aux coupes budgétaires l'an prochain. Son tarif de base se situerait alors autour des 15 000 euros, un prix qui permettrait à Dacia de conserver la meilleure offre du marché de l'électrique en France. Avec une voiture de meilleure facture que son actuelle Spring...