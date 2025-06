Meta AI : on peut encore désactiver le rond bleu dans WhatsApp et protéger ses données personnelles

Apparu subitement au sein de WhatsApp, Instagram et Facebook Messenger, le rond bleu de Meta AI peut toujours être désactivé avec quelques manipulations.

Disponible en Europe depuis la fin du mois de mars 2025, le rond bleu Meta a rapidement enflammé les réseaux sociaux de par sa présence forcée au sein de plusieurs applications. Inutile pour certains, très bon ajout pour d'autres, ce petit rond bleu est difficile à manquer puisqu'il se situe désormais sur les menus principaux de Facebook Messenger, les discussions Instagram et WhatsApp.

Depuis l'apparition du rond bleu Meta AI, beaucoup d’utilisateurs ont rapidement commencé à se poser une question plutôt légitime : peut-on se débarrasser de Meta AI ?

La réponse la plus court à cette question risque de décevoir bon nombre d'internautes : à l'heure actuelle, Meta ne propose aucune option permettant de désactiver ou de supprimer définitivement Meta AI des applications WhatsApp, Instagram ou Facebook Messenger. La firme force donc l'adoption de son intelligence artificielle aux utilisateurs, et ce, sans options pour la désactiver complètement. Il existe cependant quelques méthodes pour en minimiser la visibilité.

Comment limiter l'apparition du rond bleu Meta AI ?

Bien que Meta AI ne puisse pas être entièrement désactivé, il est toujours possible de trouver quelques options pour réduire drastiquement sa visibilité. Cela vous permettra d'éviter de l'utiliser sans faire attention et masquer un peu plus l'apparition de Meta AI au sein de vos applications préférées. La méthode diffère quelque peu selon l'application que vous utilisez.

Comment désactiver Meta AI sur WhatsApp

Si une conversation a été engagée avec Meta AI, celle-ci peut être retirée de la liste principale des discussions. Pour cela, il vous suffit d'ouvrir votre application WhatsApp habituelle et, selon votre smartphone, la procédure est la suivante :

Sur Android : effectuez un appui long (sur Android) sur la conversation de Meta AI. Vous aurez alors le choix de supprimer (icône de poubelle) et d'archiver (icône de dossier) la conversation pour ne plus la voir sur l'application.

Sur iPhone : effectuez un balayage sur ladite conversation avec Meta AI puis sélectionnez l'option "archiver" ou "supprimer". Cela permettra de masquer la conversation sans pour autant désactiver l'assistant.

Comment désactiver Meta AI sur Instagram

Du côté d'Instagram, si jamais vous avez engagé une conversation avec Meta AI, le mieux reste encore de la supprimer et de mettre ses notifications en sourdine. Pour réaliser cela, maintenez juste votre doigt sur la dite conversation dans votre liste de messages et sélectionnez l'option "mettre en sourdine les messages". Ainsi, vous sera certains de ne pas recevoir de notifications si l'IA décide de vous parler.

Comment désactiver Meta AI sur Facebook Messenger

Si vous utilisez Facebook, il est également possible de masquer les conversations de Meta AI. Pour réaliser cela, rendez-vous sur votre application Messenger et tapotez sur le rond bleu en bas à droite de vos conversations. Cela lancera une discussion avec Meta AI. Cliquez alors sur le petit "i" en haut à droite pour afficher les options de la conversation et sélectionner "sourdine" afin de stopper les notifications de Meta AI sur Facebook Messenger aussi longtemps que vous le souhaitez.

La démarche la plus simple pour limiter l'interaction avec Meta AI reste donc l'ignorer activement. Cela implique de ne pas cliquer sur son icône d'accès rapide, de ne pas initier de dialogue direct et de s'abstenir de l'invoquer dans les conversations de groupe via la mention @MetaAI. Il est également possible de trouver des alternatives à WhatsApp (Signal, Telegram, messages RCS...) ou à Instagram (Bluesky, Flickr, Pinterest...).