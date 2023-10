La sécurité routière alerte, la semaine prochaine sera beaucoup plus dangereuse sur les routes

La sécurité routière a fait un rappel important pour prévenir les automobilistes mais aussi les piétons et cyclistes.

Le compte à rebours est lancé : dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre 2023, nous passerons à l'heure d'hiver. Pour beaucoup, ce sera un petit cadeau d'une heure de sommeil supplémentaire cette nuit-là mais cela marque surtout un changement brutal dans notre quotidien. Notamment les matins et soirs sur la route. Quand il s'agit de se déplacer, à pied, à vélo, trottinette, deux-roues ou voitures, tout le monde est touché par ce changement.

Quelques créneaux horaires sont particulièrement en cause. Entre 17h et 19h, le soleil se couchera plus tôt et les rues seront bien plus sombres. Cette obscurité soudaine combinée à la densité du trafic à cette heure augmente les risques d'accidents. Chaque année, après le changement d'heure, les statistiques parlent d'elles-mêmes : les accidents augmentent, surtout impliquant les piétons. Les données entre 2015 et 2019 publiées par la Sécurité routière montraient une augmentation alarmante de 42% des accidents de piétons en novembre par rapport au mois d'octobre.

Comment limiter les risques ? Quelques gestes simples et réflexes du quotidien peuvent largement changer la donne. Les piétons mais surtout les cyclistes ou adeptes de trottinettes sont invités à être davantage visibles, en portant des vêtements clairs et utiliser des gilets, brassards ou bandes réfléchissantes. Là aussi, les chiffres sont parlants : dans les phares d'une voiture, une personne habillée en noir est visible seulement à 20 mètres. Or, à 50 km/h, une voiture a besoin de 25 mètres pour s'arrêter sur sol sec. Avec des accessoires réfléchissants, cette distance passe à 150 mètres. Le port d'un gilet dit "haute visibilité" (de couleur jaune, orange, ou verte) est de toute façon obligatoire si vous circulez hors agglomération.

Les automobilistes ne sont pas épargnés. Eux aussi sont appelés à redoubler de vigilance. Toujours mettre son clignotant lors d'un changement de direction en fait partie mais le plus important est sans doute un moyen mnémotechnique à retenir. "Portière gauche, main droite - portière droite, main gauche." En quoi cela consiste-il ? A utiliser la poignée de portière avec la main opposée lorsque vous descendez de voiture, que vous soyez le conducteur ou le passager. Ce changement de main entraîne automatiquement la rotation des épaules et permet facilement d'avoir un regard vers l'arrière et le tristement bien nommé "angle mort".