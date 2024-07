Pour quelle raison trouve-t-on souvent des chaussures orphelines sur l'autoroute ?

Presque tout le monde l'a déjà remarqué : une chaussure abandonnée et isolée gît sur l'autoroute. Mais comment arrive-t-elle là, et pourquoi n'y en a-t-il pas toujours par paires ?

De nombreuses personnes se sont déjà posé la même question : pourquoi voit-on souvent des chaussures isolées sur l'autoroute ? Une question à laquelle peu semblent avoir une réponse satisfaisante. Parmi les hypothèses les plus souvent données, une explication courante est la perte accidentelle. Les chaussures pourraient être éjectées de véhicules en mouvement, surtout lorsqu'elles sont mal rangées ou posées de manière précaire, comme à l'arrière d'une camionnette ou sur un porte-bagages. Les accidents de la route pourraient également être à l'origine de la dispersion d'objets personnels, y compris des chaussures, sur la chaussée. Enfin, certaines personnes qui se débarrassent volontairement de leurs vieilles chaussures en les jetant depuis leur véhicule, considérant l'autoroute comme une décharge sauvage, pourraient aussi être à l'origine de ce curieux phénomène d'abandon de chaussures.

Mais aucune de ces explications ne semble véritablement valable. Alors le journal suisse ZüriToday a mené l'enquête. Selon lui, la réponse serait simple. Ces chaussures appartiendraient à des camionneurs qui, lors d'une pause, changent souvent de chaussures. "Ils oublient ensuite leurs chaussures sur le marchepied et, lorsqu'ils repartent, le vent les emporte sur la route – une à la fois". La Direction des bâtiments du canton de Zurich a confirmé cette théorie des camionneurs au journal. Thomas Maag, le porte-parole, a déclaré : "Après de longues heures de conduite, ils aiment changer pour des chaussures plus confortables avant une pause ou la nuit." Ils laissent alors leurs autres chaussures sur le marchepied du camion pour les aérer et les oublient.

En France, jeter des déchets sur l'autoroute est strictement interdit. C'est une infraction qui n'est pas seulement dangereuse pour les usagers de la route, mais qui a également un impact négatif sur l'environnement. Lorsqu'une personne est prise en flagrant délit de jeter des déchets depuis son véhicule sur une autoroute, elle s'expose à de lourdes sanctions. En effet, selon le Code de l'environnement, cette infraction peut entraîner une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 euros. En cas de récidive ou si le déchet jeté provoque un accident, les sanctions peuvent être encore plus sévères. De plus, les autorités encouragent les témoins à signaler ces comportements irresponsables.

Il y a environ une tonne de déchets jetés par kilomètre de route nationale chaque année, un chiffre élevé qui n'a guère changé ces dernières années.