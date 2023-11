50 euros le trajet - cette portion d'autoroute est déjà hors de prix et elle va encore augmenter en 2024

Les tarifs aux péages vont augmenter à partir du 1er février. La hausse la plus importante concernera un tronçon déjà particulièrement cher.

Prendre l'autoroute coûte de plus en plus cher. Comme chaque année, les tarifs des péages vont connaître une nouvelle augmentation à partir du 1er février 2024. Elle ne sera pas de 5 %, comme le laissait craindre une rumeur née de la nouvelle taxe sur les sociétés qui exploitent les concessions d'autoroute. La hausse moyenne des prix aux barrières d'autoroute sera tout de même d'environ 3 % l'année prochaine. C'est moins que les 4.75 % record de 2023 mais cela reste une énième mauvaise nouvelle pour les automobilistes déjà pas épargnés par l'inflation des prix des carburants.

Cette hausse de 3 % est une moyenne calculée sur l'évolution des prix des différents réseaux autoroutiers. Parmi les "bons" élèves, selon des chiffres publiés par nos confrères du Parisien, les sociétés ASF (Autoroutes du Sud de la France), gérée par Vinci, Cofiroute et Escota appliqueront les plus petites hausses, à hauteur de 2.71 %. La SANEF, qui exploite près de 2 000 kilomètres de voies en France, principalement en Normandie, dans les Hauts de France et dans le Grand Est, suit de près avec une augmentation estimée à 2.79 %. A l'inverse, le groupe dont les prix aux péages vont le plus flamber est déjà bien connu pour pratiquer des tarifs assez exorbitants.

Ceux qui ont déjà rejoint l'Italie en voiture par le Tunnel du Fréjus savent que relier Modane, en Savoie, à Bardonèche, dans le Piémont, se fait à grands frais. La STRF (Société Française du Tunnel Routier du Fréjus) exploite les 13 kilomètres de ce tunnel traversé dans les deux sens de circulation par l'autoroute A43. Le prix de la course simple, pour un véhicule ordinaire dont la hauteur ne dépasse pas les 2 mètres, s'élève à plus de 50 euros ! Précisément 51.50 euros pour boucler une dizaine de kilomètres dans un tube cylindrique où la vitesse des véhicules est limitée à 70 kilomètres/heure. Pour effectuer l'aller-retour, entre l'A43 et l'A32 en Italie, comptez 64 euros si vous ne dépassez pas le délai de 7 jours.

Déjà très cher, cette traversée va donc connaître la plus forte hausse des réseaux autoroutiers en France en 2024. La STRF, toujours selon le quotidien régionale de Paris et de l'Île-de-France, fera grimper ses prix de 3.87 %. Cela correspond à une hausse de 2 euros tout pile sur l'aller simple du Tunnel du Fréjus, soit une augmentation de 15 centimes le kilomètre d'autoroute. Malgré tout, on parierait bien que l'été prochain, comme tous les ans, le Tunnel du Fréjus sera pris d'assaut par les automobilistes. Pour le plus grand bonheur de son exploitant.